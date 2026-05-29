Radiochirurgie nové generace. Technologie ZAP-X mění přístup k léčbě mozkových onemocnění
Technologie ZAP-X představuje novou generaci radiochirurgických systémů určených výhradně pro léčbu intrakraniálních diagnóz. Na rozdíl od klasických řešení nebyl systém vyvíjen jako univerzální lineární urychlovač, ale od začátku jako specializovaná platforma zaměřená čistě na oblast mozku. Nyní přichází na český trh.
Moderní medicína dnes stále více stojí na přesnosti, individualizaci a minimalizaci zásahů do organismu. Jedním z oborů, kde je tento technologický posun nejviditelnější, je stereotaktická radiochirurgie mozku. Právě do této oblasti nyní vstupuje na český trh systém ZAP-X, který do České republiky přináší společnost Promedica.
Přesné dávky
Právě specializace umožňuje dosahovat mimořádně vysoké přesnosti. Systém využívá kombinaci lineárního urychlovače a gyroskopického pohybu, díky čemuž může zasahovat cílovou oblast z velkého množství úhlů. Výsledkem je schopnost koncentrovat vysokou dávku záření přímo do nádoru nebo jiné patologické struktury při minimálním zatížení okolní zdravé tkáně.
„Vývoj radiochirurgie dnes směřuje k maximální přesnosti a současně co největší šetrnosti vůči pacientovi. ZAP-X byl konstruován výhradně pro radiochirurgii mozku, což umožňuje dosahovat velmi přesných výsledků při vysoké ochraně zdravé tkáně,“ říká Daniel Janda, sales manager společnosti Promedica.
Právě ochrana zdravé mozkové tkáně patří mezi klíčové parametry současné neuroonkologie a radiochirurgie. U řady diagnóz totiž rozhodují milimetry. Moderní systémy proto stále více využívají propojení pokročilého zobrazování, výpočetních modelů a robotického řízení pohybu.
Neagresivní metody
Rozvoj podobných technologií zároveň ukazuje širší proměnu zdravotnictví. Medicína se posouvá směrem k méně invazivním metodám, kratší hospitalizaci a vyšší individualizaci péče. Technologie, které byly ještě před několika lety dostupné jen ve vybraných centrech, se postupně stávají standardní součástí moderní léčby.
Vedle samotných medicínských výsledků může mít podobný vývoj dopad i na organizaci zdravotní péče. Specializovaná centra budou pravděpodobně stále více koncentrovat technologicky nejnáročnější výkony, zatímco část péče se bude přesouvat do ambulantnějších režimů s menší zátěží pro pacienty i zdravotnický systém.
Radiochirurgie tak dnes nepředstavuje pouze technologickou inovaci. Stává se symbolem širší změny moderní medicíny, tedy směrem k přesné, cílené a maximálně šetrné léčbě.
Laktoferrin je druh proteinu, který patří do rodiny transferinů. Tedy látek, které jsou zodpovědné za vazbu a transport železa v organismu. Jak většina lidí ví, železo je pro náš organismus naprosto nezbytné. Většina je ho v našem těle vázána v hemoglobinu, kde zajišťuje přenos kyslíku po celém těle. Bez hemoglobinu a železa v něm by buňky doslova nemohly dýchat. Dále se ještě železo podílí na tvorbě hormonů, enzymů, neurotransmiterů a také hraje roli v imunitním odpovědi organismu. Laktoferrin se přirozeně vyskytuje v našem těle. Nejvíce je ho přítomno v mateřském mléce, ale i ve slinách, slzách a některých dalších tělesných tekutinách.
