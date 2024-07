Projekt Mycroft Mind získal 10 milionů eur na vývoj inovativní technologie

Brněnská technologická společnost Mycroft Mind, člen Skupiny TTC, uspěla v projektu významného evropského zájmu v mikroelektronice a komunikačních technologií – IPCEI ME/CT. Na rozvoj své technologie vnořené energetické inteligence získala v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva obchodu a průmyslu z fondů EU finanční podporu ve výši 10 milionů eur

Význam čipů ve světové ekonomice roste a významnou roli na tomto poli chce hrát i Evropa, kdy do roku 2030 plánuje získat 20 procent světového trhu výroby polovodičů. Jedním z klíčových nástrojů, jak toho chce dosáhnout, je podpora projektů zaměřených na čipy a polovodiče. Jde o tzv. „významné projekty společného evropského zájmu v oblasti mikroelektroniky a komunikačních technologií“ IPCEI Microlectronics & Communication (IPCEI ME/CT).

Iniciativa IPCEI ME/CT se týká výzkumných a vývojových projektů v oblasti mikroelektroniky a komunikačních technologií v celém hodnotovém řetězci od materiálů a nástrojů až po návrhy čipů a výrobní procesy. Cílem je umožnit digitální transformaci energetiky, vytvářet inovativní řešení, vyvíjet energeticky účinné a zdrojově úsporné elektronické systémy a vyspělé čipy a senzory. IPCEI ME/CT sdružuje 56 významných evropských firem ze 14 zemí. V České republice se podařilo s vlastními projekty do tohoto programu úspěšně zapojit dvěma firmám, a právě Mycroft Mind je jednou z nich.

Vnořená energetická inteligence

Mycroft Mind se řadu let zabývá sběrem a zpracováním dat z chytrých energetických sítí. „Před několika lety jsme začali rozvíjet myšlenku, že by některé z analytických algoritmů mohly fungovat přímo v senzorech a měřidlech instalovaných v energetických sítích. Po úspěšném prototypovém ověření ve spolupráci s výrobcem čipů NXP a realizaci dvou výzkumných projektů jsme představili naši vizi vnořené energetické inteligence. A právě s touto vizí jsme v evropském programu uspěli,“ říká Filip Procházka, ředitel rozvoje produktů a spoluzakladatel Mycroft Mind.

Cílem projektu Mycroft Mind je vytvořit vestavěné samoučící se moduly pro predikci toků energie a energetického chování odběratelů i výrobců elektrické energie, včetně jejich předpokládaných reakcí na různé situace na dynamickém trhu s energií. Moduly se specifickými algoritmy strojového učení, tzv. Machine Learning algoritmy, umožňují fungování s velmi malými nároky na paměť a výpočetní výkon. Proto mohou fungovat v senzorech, které mají nízký výkon a omezenou operační paměť. Unikátní schopností řešení Mycroft Mind je možnost autonomního učení se přímo v senzorech, tedy že každý senzor se samostatně adaptuje na chování prostředí, ve kterém je nainstalován.

„Řešíme opravdu zásadní výzvu, kdy algoritmy strojového učení a moduly energetické inteligence budou integrovány přímo do chytrých měřičů, dobíječek elektromobilů, fotovoltaik či energy management controllerů. Uživatelé tak získají přesnější a podrobnější informace, které jsou nutné pro optimalizaci energetických toků v distribučních sítích, zónách a komunitách,“ vysvětluje Filip Procházka.

Inovace pro transformaci a digitalizaci energetiky

Moduly vnořené energetické inteligence umožní provozovatelům distribučních sítí řídit složitý přechod od centralizovaných, jednosměrných modelů distribuce energie, na decentralizované sítě poháněné obnovitelnými zdroji energie, předvídat přetížení sítí a navrhovat řešení pomocí mechanismů flexibility. Odběratelé a drobní výrobci elektrické energie budou lépe rozumět svému energetickému chování a snižovat tak náklady na energii, případně budou schopni monetizovat vlastní flexibilitu. Účastníci na energetických trzích budou mít k dispozici predikci energetického chování zákazníků, či podrobné informace o jejich dostupné flexibilitě. V neposlední řadě jim to usnadní řízení nově vznikajících energetických komunit.

Posílení v odvětví mikroelektroniky

IPCEI ME/CT klade důraz na vzájemnou spolupráci účastníků, přidružených i nepřímých partnerů. Mycroft Mind na tomto projektu spolupracuje s předními evropskými výrobci čipů, polovodičů a měřidel jako např. Robert Bosch, Bizzcom, Cologne Chip, NXP, Elmos, ST Microelectronics, Infineon. Zároveň aktivně vyhledává příležitosti pro další partnerství s výrobci zařízení a senzorů používaných v energetice a dalších průmyslových odvětvích.

Program je koncipován na období do dubna 2026, přičemž první produkty s technologií vnořené energetické inteligence by měly být uvedeny na trh již v příštím roce. Díky zapojení Mycroft Mind v této iniciativě vznikne v České republice specializovaný tým v oblasti tvorby a implementace vnořené energetické inteligence složený z vývojářů v oblasti vnořeného vývoje (embedded SW developers) a datových vědců (data scientists).

Projekt IPCEI ME/CT navazuje na zastřešující inciativu Evropské komise IPCEI na podporu strategických investic do převratných inovací s cílem posílit konkurenceschopnost EU v klíčovém strategickém hodnotovém řetězci. Představuje tak významnou příležitost k posílení pozic České republiky i celé Evropy v celosvětovém prostředí mikroelektroniky.

„Díky těmto projektům, ale třeba i díky nedávno oznámené mnohamiliardové investici společnosti onsemi do rozšíření výroby čipů ve výrobního závodě v Rožnově pod Radhoštěm, má dnes Česká republika unikátní příležitost stát se jedním z nejvýznamnějších evropských technologických center. Je to současně obrovská obchodní příležitosti pro české společnosti jako je ta naše,“ dodává Filip Procházka.

Mycroft Mind byla založena v roce 2007 jako spin-off Masarykovy Univerzity a dnes patří mezi významné evropské společnosti v oblasti návrhu a vývoje nových metod pro zpracování a analýzu dat z chytrých energetických sítí. Mezi její zákazníky patří mj. všichni hlavní distributoři elektřiny na území ČR (ČEZ, EG.D, PRE) nebo Iberdrola, největší španělský energetický distributor.