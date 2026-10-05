Primoco míří k miliardovým tržbám. Ve hře má zakázky na dalších 200 dronů
Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV směřuje k nejvyšším tržbám ve své historii. Za první tři čtvrtletí utržil 431 milionů korun a do konce roku plánuje dodat stroje za dalších přibližně 515 milionů. Současně v Evropě jedná o dvou velkých zakázkách, které by mohly znamenat dodávky až 200 letounů.
Primoco UAV má před sebou rozhodující měsíce letošního roku. Do jeho závěru plánuje zákazníkům předat dalších 18 bezpilotních letounů, s nimiž spojuje očekávané tržby přibližně 515 milionů korun. Pokud dodrží plánovaný harmonogram, celoroční tržby by po započtení dosavadních výsledků dosáhly zhruba 946 milionů korun. Pro společnost by to znamenalo historický rekord.
Podle předběžných údajů zveřejněných ve zprávě pro investory Primoco za první tři čtvrtletí utržilo 431 milionů korun oproti 258 milionům ve stejném období loňského roku. Tržby tak meziročně vzrostly přibližně o 67 procent. Zisk za období se více než zdvojnásobil z 50 na 105 milionů korun a ukazatel EBITDA stoupl ze 75 na 143 milionů.
Nejsilnější část roku teprve přijde
Za celý letošní rok chce Primoco při naplnění smluvního harmonogramu dodat 32 nových letounů One 150. V prvním pololetí předalo dva stroje novému zákazníkovi ve Španělsku, v srpnu následovalo dalších dvanáct v rámci kontraktu na celkem 24 letounů. Druhá polovina této objednávky má být dodána v listopadu. Vedle toho firma plánuje předat dva letouny v říjnu a zbývající čtyři z dalšího šestikusového kontraktu v prosinci.
Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV získal jako první na světě vojenskou certifikaci dle standardu NATO. Pro svůj stroj One 150 má nově i civilní oprávnění k provozu nad hustě osídlenou městskou zástavbou. Akcie Primoco jsou obchodované na hlavním trhu pražské burzy a po oznámení certifikace posílily o necelých pět procent.
První na světě. Bezpilotní letoun Primoco získal vojenskou i civilní certifikaci, může létat nad městy
Zprávy z firem
Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV získal jako první na světě vojenskou certifikaci dle standardu NATO. Pro svůj stroj One 150 má nově i civilní oprávnění k provozu nad hustě osídlenou městskou zástavbou. Akcie Primoco jsou obchodované na hlavním trhu pražské burzy a po oznámení certifikace posílily o necelých pět procent.
Soustředění dodávek do druhé poloviny roku podle předsedy představenstva Ladislava Semetkovského souvisí s podobou jednotlivých zakázek. „Výroba probíhá kontinuálně, ale předání jednotlivých systémů zákazníkům se řídí harmonogramem a technickými podmínkami konkrétních kontraktů. Proto je většina letošních dodávek koncentrována do druhé poloviny roku,“ uvedl.
Dvě evropská jednání o stovkách milionů eur
Vedle dokončování stávajících objednávek Primoco pracuje na dvou významných obchodních příležitostech v Evropě. Každá z nich svým potenciálním objemem přesahuje 100 milionů eur. Dohromady by mohly představovat dodávky až 200 bezpilotních letounů v následujících letech. Firma zároveň rozvíjí další obchodní případy v Evropě i mimo ni, zpravidla v rozsahu tří až 24 strojů na jednu zakázku.
Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod v Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních letounů ročně, v průmyslové zóně města Písek by měl zahájit výrobu v roce 2028.
Český výrobce dronů Primoco staví nový závod v Písku, výrazně zvýší výrobu
Zprávy z firem
Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod v Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních letounů ročně, v průmyslové zóně města Písek by měl zahájit výrobu v roce 2028.
Jde však zatím o jednání, nikoli o uzavřené kontrakty. Společnost s odkazem na charakter zákazníků a obvyklé postupy při pořizování letecké a obranné techniky nepředjímá jejich výsledek ani termín případného podpisu. „Současně připravujeme nový výrobní závod a pracujeme na obchodních příležitostech, které jsou svým rozsahem největší v historii Primoco UAV,“ uvedl Semetkovský.
Letoun je jen částí zakázky
Obchodní model firmy stojí na dodávkách celých systémů pro konkrétní využití. „Výrobní a obchodní model Primoco UAV není založen pouze na prodeji samotných letounů. Zákazníkům dodáváme kompletní řešení na klíč pro konkrétní typ mise, které vedle letounu zahrnuje specializované technologie, jejich integraci, výcvik, dokumentaci a uvedení systému do provozu,“ vysvětlil Semetkovský.
Jako příklad uvedl šest strojů pro kontrolu radionavigačních systémů. „Příkladem je šest letounů určených pro letovou kalibraci a inspekci pozemních radionavigačních systémů (NAVAID), kde jako první na světě přinášíme plnohodnotné bezpilotní řešení nahrazující dosavadní provoz pilotovaných kalibračních letounů,“ dodal.
Nový závod v Písku má zvýšit kapacitu
Na další růst se Primoco připravuje právě výstavbou nového výrobního závodu v Písku. Na konci září firma obdržela nabídky od šesti uchazečů. Předběžná hodnota stavební části investice činí přibližně 600 milionů korun. Tato částka nezahrnuje výrobní technologie, jejichž rozpočet bude upřesněn po vyhodnocení nabídek.
„Naším cílem zůstává dlouhodobý růst založený na vlastním certifikovaném produktu, unikátních technologických řešeních, silné výrobní základně a finanční stabilitě společnosti,“ uvedl Semetkovský. Dosavadní čísla za první tři čtvrtletí jsou předběžná a neauditovaná, v konečných výsledcích se proto mohou změnit.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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