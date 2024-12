Aerolinky American Airlines na hodinu pozastavily lety v USA

Američané jsou i na Štědrý den v pohybu, létají na svátky za svými rodinami. Nemilé překvapení je dnes čekalo na letišti poté, co americká letecká společnost American Airlines kvůli technickým potížím pozastavila v USA všechny své lety. Problém se aerolinkám podařilo do hodiny vyřešit a lety odbavit. Oznámil to Federální úřad pro letectví (FAA).

„Potýkáme se s technickým problémem u všech amerických letů," uvedla letecká společnost na síti X. Aerolinky dodaly, že bezpečnost provozu je nejvyšší prioritou. Později tiskové agentury s odkazem na sdělení FAA uvedly, že odstávka letů byla zrušena.

Odřeknutí všech letů z amerických letišť je značnou komplikaci pro dopravně mimořádně rušný Štědrý den, uvedla agentura Reuters.

Povahu technických potíží společnost neupřesnila. V původním debatním vláknu na síti X neuvedla ani odhad, kdy by problém mohl být vyřešen. Podle pozdějšího sdělení FAA se provoz podařilo obnovit zhruba po hodině.

