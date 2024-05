Představenstvo ČEZ mělo příjem 135 milionů, šéf si loni přišel na 35 milionů

Sedm členů představenstva energetické společnosti ČEZ mělo v loňském roce celkový příjem stejný jako v roce 2022. Celkem si přišli na téměř 135 milionů korun. Nejvíc dostal šéf představenstva a generální ředitel Daniel Beneš, který měl nárok na skoro 35 milionů korun. Vyplývá to z pozvánky na červnovou valnou hromadu společnosti.

Polostátní ČEZ měl v loňském roce čistý zisk zhruba 29,6 miliardy korun. Firma dnes spolu s odměnami vedení zveřejnila také pozvánku na schůzi valné hromady podniku, která se uskuteční v pondělí 24. června v Praze.

Na dividendách v ní společnost navrhuje rozdělit 80 procent z loňského očištěného zisku, který činil 34,8 miliardy korun. Navržená dividenda tak odpovídá 52 korunám na akcii a celkem 28 miliardám korun. Akcionáři mohou podat vlastní protinávrh k dividendě. Loni tak stát jako největší z nich učinil, když prosadil vyplacení plného zisku. O konečné výši dividendy rozhodne valná hromada.

Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.

