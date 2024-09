Představenstvo české pobočky Dun & Bradstreet povede Kateřina Klosová

Boardu české pobočky Dun & Bradstreet, která je globálním poskytovatelem dat a analytiky, nově předsedá Kateřina Klosová. V představenstvu vystřídala právníka společnosti Martina Vlka, který ve firmě zůstává.

Personální změnu komunikovala společnost v tiskové zprávě. Klosová (43), která je nyní z pozice obchodní ředitelky zodpovědná za řízení tuzemských a slovenských aktivit Dun & Bradstreet, má manažerské zkušeností z mezinárodních firem Sensomatic a Zebra Technologies. Ty se zaměřují na digitální řešení a práci s daty.

Dun & Bradstreet je světový lídr v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení firmám. V České republice loni hospodařila se ziskem 45 milionů korun a za prodej služeb utržila 247 milionů korun.

„Navzdory nejisté budoucnosti máme nástroje, které vycházejí z tvrdých dat a analytiky. Naše know-how s využitím nejmodernějších digitálních technologií, včetně AI, firmám pomáhají překonávat ekonomické turbulence a činit správná obchodní rozhodnutí. Věřím, že díky našim znalostem přispěji k podpoře tuzemského podnikatelského prostředí,“ uvedla Klosová. Současně se bude věnovat rozvoji poboček společnosti v ČR a na Slovensku a dokončení transformace do struktur a obchodního modelu Dun & Bradstreet.

