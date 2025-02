Pražské letiště čeká velká proměna. Utratí celkem 32 miliard

Rozšíření čeká oba terminály, vzniknou nové parkovací domy. V plánech letiště počítá i s napojením na železnici a se vznikem vlakové stanice.

Pražské Letiště Václava Havla v následujících letech plánuje zbourání několika parkovacích domů a výstavbu nových, vzniknout by měla i plošná parkoviště. Bourat a znovu stavět bude i estakádu vedoucí k druhému terminálu. Oba terminály čeká rozšíření. V plánech letiště počítá i s napojením na železnici a se vznikem vlakové stanice. Přípravné práce kromě úprav a rekonstrukcí příjezdových cest zahrnují například výstavbu nového kolektoru, tedy kabelovodu, či trafostanice k posílení příkonu elektrické energie na letiště. Uvedla to mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.

Změny souvisejí s chystanou modernizací letiště, která si do roku 2033 vyžádá předběžně 32 miliard korun. Cílem je zvýšit jeho kapacitu.

Od pondělí 3. března do konce června omezí provoz v příjezdové ulici Aviatická a na parkovišti PB opravy silnice před Terminálem 1. „Zároveň je letos v plánu zásobovací koridor pod Terminálem 1 tak, aby v budoucnu byly dostatečně a efektivně zásobovány obchody a restaurace,“ uvedla Hejtmánková. Koridor podle ní bude stát přibližně 90 milionů korun.

Loni v srpnu letiště zahájilo rozšíření mostu v ulici Aviatická, který vede nad ulicí K letišti, stavba má být hotová letos v květnu. V listopadu začala výstavba kabelovodu a trafostanice za více než jednu miliardu korun, dokončení je v plánu v prosinci 2026.

V květnu letiště plánuje představit vizualizaci Terminálu 2 po jeho rozšíření a modernizaci. „Aktuálně je finalizována podrobná architektonická studie,“ řekla Hejtmánková. Rozšíření je v plánu podle webu letiště věnovanému jeho rozvoji i pro Terminál 1. Po dokončení prací na terminálech cestující čeká také změna v organizaci letů. Z prvního terminálu bude letiště odbavovat lety do zemí v schengenském prostoru, z druhého do zemí mimo takzvaný Schengen a lety nízkonákladových společností. Aktuálně se z prvního terminálu léta do zemí mimo Schengen.

Rozvoj z vlastních zdrojů

Po roce 2030 je v plánu výstavba paralelní vzletové a přistávací dráhy. V tom podle Hejtmánkové není žádný nový posun. Stavební úřad Středočeského kraje loni zahájil územní řízení, které předchází žádosti o stavební povolení. „V tomto roce očekáváme nepravomocné uzemní rozhodnutí,“ dodala Hejtmánková.

Nová paralelní dráha má podle Hejtmánkové umožnit navýšení kapacity letiště ve špičkách a zároveň uzavření letiště v noci. Hlavní ranvej bude uzavřena mezi půlnocí a 05.30 ráno, paralelní dráha svůj provoz přeruší mezi 22.00 a 06.00. Podle webu letiště bude po výstavbě paralelní dráhy zrušena kolmá vedlejší dráha, která směřuje nad hustě osídlené oblasti Prahy a nad Kladno, kde hlukem zatěžuje stovky tisíc obyvatel.

„Celý rozvoj a modernizaci budeme financovat z vlastních zdrojů nebo z externího komerčního financování, které budeme splácet opět z vlastních zdrojů,“ uvedla Hejtmánková. Dodala, že o finance ze státního rozpočtu letiště žádat nebude. Jeho modernizace by měla zvýšit hrubý domácí produkt (HDP) o 3,2 procenta a vytvořit téměř 4000 plných ročních pracovních úvazků. Má podpořit turistiku a podnikatelskou činnost.

Letiště státu každoročně odvádí dividendu ve výši minimálně 20 procent čistého zisku, konkrétní výše se stanovuje po uzavření auditované účetní závěrky. Dividendová politika je takto s ministerstvem financí nastavena do roku 2028. „Vedení společnosti nyní pracuje s tím, že po uplynutí pětiletého programu dividend dojde při nastavování nového programu ke zohlednění investic do modernizace Letiště Václava Havla Praha,“ řekla Hejtmánková.

Ruzyňské letiště loni odbavilo 16,35 milionu lidí, meziročně o 18 procent víc. Letos chce odbavit 18,4 milionu cestujících, dosud nejvíce. V roce 2019 před pandemií covidu-19 letištěm prošlo 17,8 milionu pasažérů.

