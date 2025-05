Internet zaplavily rady finančních influencerů. Jaká pravidla pro ně platí?

Natálie Cmíralová a Jan Ditrych v novém dílu podcastu Právo k Ranní Kávě probírají aktuální fenomén finančních influencerů (tzv. finfluencerů) a právní aspekty jejich činnosti. Vysvětlují, kdo vlastně finfluenceři jsou a proč se o jejich aktivitu zajímají regulátoři jako Česká národní banka či evropská ESMA.

V diskuzi rozebírají tenkou hranici mezi pouhým sdílením osobních zkušeností a investičním doporučením, které již podléhá evropské regulaci. Posluchači se dozvědí, jaké informační povinnosti mají tvůrci obsahu při sdílení investičních doporučení a jaká rizika hrozí investorům, kteří se spoléhají pouze na informace ze sociálních sítí. Zvláštní pozornost věnují problematice možné manipulace s trhem a specifickému postavení kryptoaktiv, která mají odlišný regulační režim.

Odborníci objasňují rozdíly mezi běžnými tvůrci obsahu a profesionály z pohledu právní úpravy a upozorňují na možné sankce za porušení pravidel, které mohou dosáhnout až 15 milionů korun. Podcast přináší cenné informace jak pro investory, tak pro samotné tvůrce finančního obsahu na sociálních sítích.

Sledujte nejnovější díl podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners. Video se spouští v úvodu článku. Ve formě audia ho najdete také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify a Apple Podcasts.

