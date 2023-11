Praha koupí dvě stovky tramvají Škoda ForCity Plus, zaplatí 16,6 miliardy

Pražský dopravní podnik nakoupí až 200 jednosměrných článkových tramvají Škoda ForCity Plus za 16,6 miliardy korun. Dodavatelem nízkopodlažních vozů bude firma Škoda Transportation (nyní Škoda Group), která zvítězila ve výběrovém řízení.

Reklama

DPP nejprve objedná závazně 40 tramvají, prvních 20 jich do metropole dodá v roce 2025, uvedl vedoucí tiskového oddělení DPP Daniel Šabík. Smlouvu s dodavatelem podepíše podnik po uplynutí 15denní lhůty, kdy uchazeči mohou podat námitky. Mluvčí Škody Group Jan Švehla odmítl komentovat kontrakt, který je před podpisem.

Předmětem veřejné zakázky bylo také příslušenství, tedy podpora a rozvoj softwarových funkcí vozidel, poskytnutí licence k softwaru pro diagnostiku závad tramvají, technická dokumentace vozidla, zaškolení zaměstnanců DPP a deset sad náhradních dílů.

Prahu čeká další miliardová investice: „Sherwood“ zmizí a z Hlaváku se konečně stane nádraží hodné metropole Reality Přibydou stromy, tramvajová zastávka a ubydou zbytečná parkoviště. Praha má s Hlavním nádražím velké plány, které by se mohly začít realizovat do dvou let. Petra Jansová Přečíst článek

Jak přesně budou tramvaje vypadat, zveřejní podnik podle Šabíka až po uplynutí lhůty pro odvolání. Cena za jednu tramvaj je 82,5 milionu korun. Ke dvacítce vozů, které do Prahy přibudou v roce 2025, pak DPP odebere v roce 2026 dalších 20 tramvají. DPP hodnotil vozy mimo jiné podle toho, zda mají elektromagnetické brzdy, ekologické chladivo v klimatizaci nebo zda nemají kola menší než 640 milimetrů. Podnik bral na zřetel také na kapacitu nebo hmotnost vozu.

Dopravnímu podniku dorazily ve výběrovém řízení dvě řádně podané finální nabídky. Kromě vítěze tendru se přihlásila také společnost Stadler s vozidlem s pracovním názvem Stadler Tango NG Praha, která zaslala nabídku asi za 17,77 miliardy korun.

DPP má zhruba 800 tramvají. Přibližně polovina vozů je nízkopodlažních. DPP je s asi 11 tisíci zaměstnanci největší městskou firmou a na starosti má provoz MHD. Tramvaje obsluhují 35 linek. Od Škody Transportation v minulosti DPP nakoupil mj. tramvaje 15T For City.