Swatch chce po Samsungu miliardy. Jde o digitální kopie hodinek Omega či Tissot
Samsung čelí v Londýně miliardové žalobě od Swatch Group. Švýcarská firma tvrdí, že digitální ciferníky pro chytré hodinky připomínaly její značky Omega, Tissot, Longines nebo Breguet. Spor se netýká jen hodinek, ale i otázky, kam až sahá odpovědnost technologických platforem za obsah třetích stran.
Švýcarský hodinářský obr Swatch Group se pustil do dalšího kola právní bitvy se Samsungem. Po jihokorejské technologické firmě chce 170 milionů dolarů, tedy zhruba 3,6 miliardy korun, za digitální ciferníky pro chytré hodinky, které podle něj napodobovaly design jeho značek.
Nejde o drobný spor o obrázky na displeji. Swatch tvrdí, že Samsung na svých chytrých hodinkách umožnil šíření digitálních replik ciferníků připomínajících modely značek Omega, Tissot, Longines, Breguet nebo Swatch. Podle agentury Reuters jde podle švýcarské skupiny o největší případ svého druhu v Británii.
A přichází ve chvíli, kdy se Swatch sám výrazně opírá o sílu slavných hodinářských značek. Letos v květnu rozvířil hodinářský svět uvedením kolekce Audemars Piguet x Swatch Royal Pop. Nešlo o klasické náramkové hodinky, ale o osm barevných biokeramických kapesních hodinek s odpovídajícími řemínky a šňůrkami. Kolekce volně odkazuje na model Ref. 5692, první kapesní hodinky z éry designu Géralda Genty, a kombinuje prvky ikonického Royal Oaku s hravostí někdejších hodinek Swatch Pop z osmdesátých let.
Spojení Swatch a Audemars Piguet mělo být hodinářským svátkem. Místo toho se z uvedení Royal Pop stala ukázka toho, jak rychle se z dostupného luxusu může stát spekulativní artikl. Hodinky za stovky eur se podle Bloombergu přeprodávají za tisíce a Swatch čelí kritice za organizaci prodeje. Pro investory je ale klíčové něco jiného: zda se humbuk promění v tržby.
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Spojení Swatch a Audemars Piguet mělo být hodinářským svátkem. Místo toho se z uvedení Royal Pop stala ukázka toho, jak rychle se z dostupného luxusu může stát spekulativní artikl. Hodinky za stovky eur se podle Bloombergu přeprodávají za tisíce a Swatch čelí kritice za organizaci prodeje. Pro investory je ale klíčové něco jiného: zda se humbuk promění v tržby.
Právě tím je spor se Samsungem zajímavější. Swatch na jedné straně dokáže sám proměnit luxusní hodinářský odkaz v dostupný popkulturní produkt. Na druhé straně ale tvrdě brání hranici, za níž už podle něj nejde o kreativní spolupráci, ale o neoprávněné využití cizí značky.
Luxus není pro všechny
Jádrem sporu jsou aplikace typu „watch face“, tedy digitální vzhledy ciferníků pro chytré hodinky. Vytvářeli je vývojáři třetích stran a byly dostupné přes ekosystém Samsungu.
Londýnský soud už v roce 2022 rozhodl, že Samsung za porušení ochranných známek odpovídá. Odvolací soud následně v roce 2023 verdikt potvrdil. Teď se řeší hlavně účet: kolik má Samsung zaplatit.
Podle Financial Times se spor týká 26 digitálních ciferníků, které byly v Británii a Evropské unii staženy asi 160 tisíckrát. Swatch výši náhrady odvozuje od hypotetických licenčních poplatků za použití designů deseti svých značek a argumentuje prestiží, reputací a přitažlivostí svého portfolia.
Pro Swatch není problém jen v tom, že někdo okopíroval vzhled hodinek. Ještě citlivější je otázka, co to dělá s hodnotou luxusních značek. Švýcarští výrobci si image staví na kontrole distribuce, vzácnosti a exkluzivitě. Digitální ciferník za pár korun nebo zdarma jde přesně proti této logice.
Šéf značky Tissot Sylvain Dolla podle Reuters uvedl, že Tissot se záměrně nerozhodl vstoupit na trh chytrých hodinek, přestože o spolupráci projevily zájem velké technologické firmy. Licencování designů pro smartwatch podle něj ohrožuje hodnotu tradičních švýcarských hodinek.
Švýcarský hodinářský průmysl zažil v říjnu další citelný pokles: export švýcarských hodinek se snížil již třetí měsíc v řadě, tentokrát o 4,4 procenta na 2,2 miliardy švýcarských franků. Vyplývá to z aktuálních údajů Federace švýcarského průmyslu hodinek, které zveřejnila agentura Bloomberg.
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Švýcarský hodinářský průmysl zažil v říjnu další citelný pokles: export švýcarských hodinek se snížil již třetí měsíc v řadě, tentokrát o 4,4 procenta na 2,2 miliardy švýcarských franků. Vyplývá to z aktuálních údajů Federace švýcarského průmyslu hodinek, které zveřejnila agentura Bloomberg.
Samsung: Swatch je mimo realitu
Samsung se proti výši požadované náhrady brání. Firma v podání citovaném Financial Times označila požadavek Swatch za přehnaný. Právníci Samsungu argumentují tím, že Swatch neutrpěl odpovídající škodu a Samsung z aplikací nezískal zásadní prospěch.
Spor má širší dopad než jen na Samsung a Swatch. Začal už v roce 2019, tedy před dokončením brexitu, a podle Reuters se týká také údajného porušení práv v Evropské unii. Výsledek tak může být důležitý i pro evropský trh.
Pro technologické firmy je podstatné hlavně to, kde končí odpovědnost platformy za obsah vývojářů třetích stran. Samsung argumentoval tím, že ciferníky nevytvářel sám. Britské soudy ale podle Swatch Group dospěly k závěru, že Samsung nebyl jen pasivní hostitel obsahu, protože měl nad aplikacemi v Galaxy App Store určitou kontrolu.
To je důležité i pro další digitální tržiště. Pokud platforma vydělává na ekosystému aplikací, nemusí jí vždy stačit tvrzení, že obsah dodal někdo jiný.
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