Volkswagen škrtne sto tisíc míst. Přes dvě stě českých dodavatelů čeká, koho zasáhne historická proměna
Největší restrukturalizace v historii Volkswagenu vyvolává obavy také v Česku. Německému koncernu dodává více než 200 tuzemských firem, plošné ohrožení celého odvětví však dle Sdružení automobilového průmyslu nehrozí. Největší riziko nesou podniky napojené na konkrétní modely a továrny, jejichž budoucnost je nejistá. Rozhodující bude, jak rychle a otevřeně začne Volkswagen své plány dodavatelům sdělovat.
Koncern Volkswagen se pouští do nejrozsáhlejší proměny ve své téměř devadesátileté historii. Dozorčí rada schválila plán, který počítá se zrušením dalších přibližně 50 tisíc pracovních míst. Spolu s již probíhajícími úsporami tak má ve skupině postupně zaniknout kolem 100 tisíc pozic.
Součástí změn má být také zeštíhlení modelové nabídky přibližně na polovinu a výrazné omezení složitosti jednotlivých produktů. Nejistá zůstává budoucnost čtyř německých závodů v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a Neckarsulmu, pro které koncern po postupném ukončení výroby současných modelů hledá další využití. Volkswagen má totiž ve svých evropských továrnách nevyužitou kapacitu odpovídající produkci více než půl milionu vozů ročně.
Změny přicházejí v době, kdy evropskou automobilku tlačí vysoké náklady, slabší pozice na čínském trhu, americká cla i rychle rostoucí konkurence asijských výrobců. Provozní marže koncernu se v prvním pololetí roku 2026 snížila na 3,8 procenta, zatímco v roce 2022 dosahovala 7,9 procenta. Do roku 2030 ji chce vedení Volkswagenu dostat na devět procent.
Největší riziko nesou firmy závislé na konkrétním modelu
Otázkou nyní je, jak hluboko se německé škrty propíšou do českého průmyslu. Volkswagen odebírá součástky od více než 200 tuzemských firem, od velkých výrobců kompletních systémů až po menší společnosti stojící ve druhé či třetí úrovni dodavatelského řetězce.
Volkswagen prochází největší restrukturalizací ve své téměř devadesátileté historii. To, co je pro Německo stále zřetelnější průmyslovou pohromou, však může být příležitostí pro Česko a Slovensko. Jejich levnější a flexibilnější závody by mohly získat část výroby z Německa. Slovensko navíc láká významného čínského investora, který v zemi zvažuje výstavbu nové automobilky.
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Názory
Volkswagen prochází největší restrukturalizací ve své téměř devadesátileté historii. To, co je pro Německo stále zřetelnější průmyslovou pohromou, však může být příležitostí pro Česko a Slovensko. Jejich levnější a flexibilnější závody by mohly získat část výroby z Německa. Slovensko navíc láká významného čínského investora, který v zemi zvažuje výstavbu nové automobilky.
Podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla představuje oznámená restrukturalizace pro české podniky významný varovný signál. Nelze ji však vnímat jako plošné a bezprostřední ohrožení celého tuzemského dodavatelského sektoru.
„Skupině Volkswagen sice dodává více než 200 českých firem, dopad však očekáváme u těch, které jsou přímo navázány na konkrétní modely nebo závody, jejichž výroba má být v následujících letech omezena či ukončena,“ říká Petzl.
Kolika českých podniků se změny skutečně dotknou, podle něj zatím není možné spolehlivě určit. Koncern dosud nezveřejnil podrobný harmonogram ani přesné rozdělení škrtů mezi jednotlivé značky, regiony a výrobní závody.
„Bude záležet na konkrétních modelech a závodech, kterých se restrukturalizace dotkne, a na čase, ve kterém ke změnám bude docházet. Dopady se navíc mohou postupně přenést také na subdodavatele ve druhé a třetí úrovni dodavatelského řetězce,“ vysvětluje Petzl.
Právě postupné šíření problémů napříč řetězcem bývá pro menší firmy nejnebezpečnější. Dodavatel první úrovně může přijít o část zakázky přímo od automobilky a následně omezit objednávky u podniků, které mu zajišťují materiál, výlisky, elektroniku, nástroje nebo další dílčí komponenty. Skutečný dopad změn se proto může projevit až s odstupem.
Rozhodne rozložení zakázek
Klíčovou roli bude hrát především to, jak mají jednotlivé české podniky rozložené své odběratele a výrobní program. Nejzranitelnější jsou firmy závislé na jediném zákazníkovi, konkrétní továrně nebo modelu, jehož výroba skončí bez přímého nástupce.
Akcie německého automobilového koncernu Volkswagen v pátek zamířily prudce vzhůru. Prioritní akcie si krátce po zahájení obchodování na frankfurtské burze připisovaly téměř sedm procent. Investoři tak reagovali na dohodu o rozsáhlé restrukturalizaci, která odvrátila další vyhrocení sporů mezi vedením automobilky, odbory a spolkovou zemí Dolní Sasko, jež patří mezi akcionáře koncernu.
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Trhy
Akcie německého automobilového koncernu Volkswagen v pátek zamířily prudce vzhůru. Prioritní akcie si krátce po zahájení obchodování na frankfurtské burze připisovaly téměř sedm procent. Investoři tak reagovali na dohodu o rozsáhlé restrukturalizaci, která odvrátila další vyhrocení sporů mezi vedením automobilky, odbory a spolkovou zemí Dolní Sasko, jež patří mezi akcionáře koncernu.
Podstatná část českého dodavatelského průmyslu má ale zakázky rozložené mezi více automobilek, značek i modelových řad. Tuzemské komponenty se objevují ve vozech řady světových výrobců a zahrnují vše od spojovacího materiálu, těsnění a kovových výlisků až po brzdy, podvozkové části, senzory a elektronické moduly.
„Většina českých dodavatelů nevyrábí jediný komponent pro jediný model. Zpravidla dodávají podobné komponenty napříč více modelovými řadami nebo i značkami, což jejich riziko výrazně snižuje,“ upozorňuje Petzl.
Podle něj proto nebude rozhodující pouze počet modelů, které Volkswagen vyřadí z nabídky, ale především to, jak se tento krok promítne do celkových výrobních objemů a nákupní strategie koncernu.
„Věříme, že celkový objem výroby bude chtít Volkswagen pokud možno zachovat,“ dodává šéf AutoSAP. Omezení počtu modelů totiž samo o sobě nemusí znamenat stejně výrazný propad počtu vyrobených automobilů. Koncern chce soustředit produkci do menšího množství modelových řad s vyššími objemy, a tím snížit náklady. Pro část dodavatelů by tak mohlo jít spíše o přesun zakázek než o jejich úplný zánik.
Investice zůstávají na straně dodavatelů
Největší problém pro české firmy podle Petzla nepředstavuje samotné oznámení restrukturalizace, ale nejistota, která jej doprovází. Dodavatelé plánují investice, pracovní sílu i výrobní kapacity podle předpokládaných objednávek automobilek, často na několik let dopředu.
„Na základě plánovaných objemů investují do nových linek, technologií i nástrojů a nastavují výrobní a personální kapacity. Pokud automobilka následně objemy výrazně sníží nebo výrobní program ukončí, náklady a nevyužité kapacity zůstávají na straně dodavatele,“ připomíná Petzl.
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