Polsko musí platit. Česká žaloba na těžbu v dole Turów uspěla

Soudní dvůr Evropské unie potvrdil povinnost Polska zaplatit pokutu za nelegální těžbu ve hnědouhelném dole Turów od září 2021 do února 2022. Soud ve dvou rozsudcích potvrdil, že Evropská komise postupovala správně, když pokuty, které v minulosti soud Varšavě uložil, strhla z polských splátek z evropských fondů.

Česká republika podala proti Polsku žalobu k Soudnímu dvoru v únoru 2021. Tvrdila, že rozšíření a prodloužení těžby hnědého uhlí v dole Turów porušuje unijní právo. Soud následně Varšavě nařídil, aby činnost dolu na hranicích s Českem zastavila. Když Polsko toto rozhodnutí ignorovalo, rozhodl 20. září 2021 o pokutě zhruba 12,3 milionů korun denně, dokud Polsko žádosti nevyhoví.

"Dne 3. února 2022 uzavřelo Polsko s Českou republikou dohodu o smírném řešení, a v důsledku toho byla věc vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora. Polsko částky dlužné z titulu penále nezaplatilo. Z tohoto důvodu jej Evropská komise v pěti po sobě následujících rozhodnutích informovala, že započte dluh proti různým pohledávkám Polska vůči Evropské unii," uvedl soud ve svém tiskovém prohlášení. "Výše takto vymožené hlavní částky činí 68,5 milionů eur za období od 20. září 2021 do 3. února 2022," dodal.

Penále se platí

Polsko navrhlo, aby soud rozhodnutí o započtení zrušil. Opíralo se zejména o dohodu o smírném řešení, která podle něj vedla k tomu, že finanční důsledky opatření nařízených Soudním dvorem se zpětnou účinností zanikly.

"Tribunál má za to, že denní penále nabíhalo ode dne 20. září 2021 do vyškrtnutí věci z rejstříku Soudního dvora, ke kterému došlo dne 4. února 2022. Vyškrtnutí tedy nezbavuje Polsko povinnosti zaplatit částku dlužnou z titulu penále. V opačném případě by nebylo dosaženo účelu penále, kterým je zajistit účinné uplatňování unijního práva," dodal Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí.

"Rozsudek ve sporu Polska s Evropskou komisí ve věci neplacení sankcí podtrhuje skutečnost, že Polsko dlouhodobě odmítá převzít odpovědnost za škody způsobené nelegální těžbou," komentovala verdikt Petra Pintera, právnička firmy Frank Bold, která se kauze dlouhodobě věnuje. "Soudní dvůr EU ukázal, že evropské právo platí pro všechny státy stejně a Polsko musí dostát své povinnosti uhradit sankce," dodala.

