Diamo propustí přes 400 lidí. Ušetří tím až půl miliardy

Státní podnik Diamo Stráž pod Ralskem na Českolipsku plánuje, že letos propustí zhruba 12 procent z 3450 zaměstnanců, propouštění chystá ve všech sedmi odštěpných závodech v republice, uvedla ve středu Česká televize (ČT). O práci by do konce srpna mělo přijít 430 lidí, dalších 150 neobsazených míst státní podnik zruší. V plánu je také sloučení některých závodů. Ročně by to mělo přinést úsporu 400 až 500 milionů korun, které bude možné použít na sanaci po těžbě.

Diamo, je státní organizací, která se specializuje na zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Zaměřuje se i na ochranu ložisek a využití strategických surovin a další využití těžebních odpadů. Podnik má sedm odštěpných závodů ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku, Příbrami, Dolní Rožínce na Žďársku, Ostravě, Karviné a Chlumci na Ústecku.

Podle ředitele Ludvíka Kašpara dostane ve Stráži pod Ralskem výpověď 120 lidí z nynějších 1000 zaměstnanců a zároveň tu zruší 37 neobsazených míst. Kdo konkrétně odejde, se zaměstnanci dozvědí příští týden. V dubnu se při pohovorech ve firmě dozvědí, na co mají nárok a jak dál postupovat. Výpovědi ve všech závodech rozdá DIAMO od 1. do 12. června, řekl ČT Kašpar. Propouštění se podle něj bude týkat lidí z administrativy, obslužných činností nebo údržby. Státní podnik postupoval podle stejného klíče ve všech závodech, zdůraznil ředitel.

Na snímku je ředitel státního podniku Diamo Ludvík Kašpar při symbolickém vytěžení posledního okovu z Dolu Frenštát v létě roku 2023. Profimedia

Diamo sloučí závody

Na Českolipsku by propouštění zásadní problémy způsobit nemělo, okres má v Libereckém kraji dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost. Přímo ve Stráži pod Ralskem, kde žije kolem 3800 lidí, byla na konci února nezaměstnanost na 2,2 procenta, bez práce tam bylo podle údajů z Úřadu práce (ÚP) 64 lidí a v nabídce 92 volných míst. Na Českolipsku byla na konci února nezaměstnanost čtyři procenta, bez práce bylo 2872 lidí, kterým zaměstnavatelé nabízeli 1232 volných míst.

Prioritou je podle Kašpara provoz sanačních technologií, tedy ochrana životního prostředí, zdraví obyvatel a bezpečnost provozu dolů. Při restrukturalizaci plánuje Diamo, že sloučí odštěpné závody v Ostravě a Karviné zaměřené na správu dolů a sanaci a rekultivaci po hornické činnosti a také závody v Dolní Rožínce, Příbrami a Chlumci zaměřené na zahlazování následků hornické činnosti. Podle výroční zprávy překročil v roce 2022 obrat podniku šest miliard korun, osobní náklady přesáhly 2,5 miliardy. Loňské údaje zatím k dispozici nejsou.

