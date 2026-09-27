Na každou zaniklou firmu letos vznikly dvě nové, jejich počty meziročně stouply
V Česku od ledna do konce srpna letošního roku přibylo 12 496 společností, což je meziroční nárůst o 17 procent. Vzniklo 24 704 firem, o desetinu více než ve stejném období loni. Současně zaniklo 12 208 firem, meziročně o čtyři procenta více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
Za prvních osm měsíců roku na trhu přibylo o 1 825 společností více než ve stejném období loni. V tomto období na každou zaniklou firmu připadly dvě společnosti, které činnost zahájily. Počet firem se letos zvýšil o 12 496, což je v posledních sedmi letech nejvyšší přírůstek.
„Naprostou většinu zaniklých firem, 84 procent, tvoří subjekty bez obratu," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Ze 12 208 zaniklých společností jich 538 v roce 2026 skončilo bankrotem, což odpovídá 4,4 procenta z celkového počtu.
Počet vzniklých obchodních společností (vždy za období leden až srpen):
Za prvních osm měsíců letošního roku vznikla více než polovina společností v Praze, s výrazným odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. Proti stejnému období loni se počet firem, které na trh vstoupily, nejvýrazněji zvýšil ve Středočeském kraji, a to o 24 procent.
V Karlovarském kraji počet nových firem klesl
Nadprůměrnou dynamiku růstu vykázaly Jihočeský a Pardubický kraj, kde počet vzniklých firem vzrostl shodně o 18 procent. Jediným regionem, kde počet vzniklých firem meziročně mírně klesl, byl Karlovarský kraj.
V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o devět procent. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů, o 22 procent více než ve stejném období loni. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informaceofirmach.cz.
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V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o devět procent. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů, o 22 procent více než ve stejném období loni. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informaceofirmach.cz.
V období od ledna do konce srpna zaniklo nejvíce firem v hlavním městě, a to 6 213. Následovaly Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Meziroční vývoj byl v krajích výrazně rozdílný. V polovině krajů počet zaniklých firem vzrostl. V Karlovarském kraji zaniklo o 57 procent více firem než ve stejném období loni. V Plzeňském kraji se počet zaniklých firem zvýšil o 42 procent, v Jihočeském kraji o 20 procent.
Výrazný pokles počtu zaniklých společností vykázal Pardubický kraj, kde zaniklo o 46 procent méně firem než v prvních osmi měsících roku 2025. O čtvrtinu méně firem zaniklo v Ústeckém kraji a v Libereckém kraji zaniklo o 21 procent méně společností. Počet společností se letos zvýšil ve všech krajích s výjimkou Karlovarského a Libereckého kraje.
Hlavní obory: obchod, stavebnictví a zpracovatelský průmysl
Nejvíce nových firem vstoupilo na trh v obchodu, dále ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. V obchodu rostl počet vzniklých firem nejrychleji, meziročně na trh vstoupilo o 40 procent více subjektů. V kulturních a rekreačních činnostech počet vzniklých firem vzrostl o 24 procent.
V Česku vzniklo loni 2206 firem výhradně vlastněných Ukrajinci, což bylo o 50 procent více než v roce 2021. Cizinci vlastní pětinu nových společností, nejčastěji jsou to Ukrajinci a Slováci. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
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Zprávy z firem
V Česku vzniklo loni 2206 firem výhradně vlastněných Ukrajinci, což bylo o 50 procent více než v roce 2021. Cizinci vlastní pětinu nových společností, nejčastěji jsou to Ukrajinci a Slováci. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.
Podobnou dynamikou rostl počet vzniklých firem v administrativních a podpůrných činnostech. Naopak v informačních a komunikačních činnostech a profesních, vědeckých a technických činnostech počet vzniklých podniků meziročně klesl o zhruba pětinu.
Nejvíce firem zaniklo v obchodu, dále pak v nakládání s nemovitostmi a v profesních, vědeckých a technických činnostech. Počet zaniklých firem se meziročně nejvýrazněji zvýšil v zemědělství, v informačních a komunikačních činnostech a v ubytování a stravování.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.