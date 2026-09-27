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newstream.cz Zprávy z firem Na každou zaniklou firmu letos vznikly dvě nové, jejich počty meziročně stouply

Na každou zaniklou firmu letos vznikly dvě nové, jejich počty meziročně stouply

Na každou zaniklou firmu letos vznikly dvě nové, jejich počty meziročně stouply (ilustrační foto)
profimedia.cz
ČTK
ČTK
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V Česku od ledna do konce srpna letošního roku přibylo 12 496 společností, což je meziroční nárůst o 17 procent. Vzniklo 24 704 firem, o desetinu více než ve stejném období loni. Současně zaniklo 12 208 firem, meziročně o čtyři procenta více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Za prvních osm měsíců roku na trhu přibylo o 1 825 společností více než ve stejném období loni. V tomto období na každou zaniklou firmu připadly dvě společnosti, které činnost zahájily. Počet firem se letos zvýšil o 12 496, což je v posledních sedmi letech nejvyšší přírůstek.

„Naprostou většinu zaniklých firem, 84 procent, tvoří subjekty bez obratu," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Ze 12 208 zaniklých společností jich 538 v roce 2026 skončilo bankrotem, což odpovídá 4,4 procenta z celkového počtu.

Počet vzniklých obchodních společností (vždy za období leden až srpen):

zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Za prvních osm měsíců letošního roku vznikla více než polovina společností v Praze, s výrazným odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. Proti stejnému období loni se počet firem, které na trh vstoupily, nejvýrazněji zvýšil ve Středočeském kraji, a to o 24 procent.

V Karlovarském kraji počet nových firem klesl

Nadprůměrnou dynamiku růstu vykázaly Jihočeský a Pardubický kraj, kde počet vzniklých firem vzrostl shodně o 18 procent. Jediným regionem, kde počet vzniklých firem meziročně mírně klesl, byl Karlovarský kraj.

ilustrační foto

Firmy letos nejčastěji krachovaly v dopravě a skladování, bankrotů bylo nejvíc za osm let

Zprávy z firem

V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 418 bankrotů firem, což je nejvíce od roku 2017. Meziročně je to nárůst o devět procent. Soudy zároveň letos do konce června přijaly 678 insolvenčních návrhů, o 22 procent více než ve stejném období loni. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informaceofirmach.cz.

ČTK

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V období od ledna do konce srpna zaniklo nejvíce firem v hlavním městě, a to 6 213. Následovaly Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Meziroční vývoj byl v krajích výrazně rozdílný. V polovině krajů počet zaniklých firem vzrostl. V Karlovarském kraji zaniklo o 57 procent více firem než ve stejném období loni. V Plzeňském kraji se počet zaniklých firem zvýšil o 42 procent, v Jihočeském kraji o 20 procent.

Výrazný pokles počtu zaniklých společností vykázal Pardubický kraj, kde zaniklo o 46 procent méně firem než v prvních osmi měsících roku 2025. O čtvrtinu méně firem zaniklo v Ústeckém kraji a v Libereckém kraji zaniklo o 21 procent méně společností. Počet společností se letos zvýšil ve všech krajích s výjimkou Karlovarského a Libereckého kraje.

Hlavní obory: obchod, stavebnictví a zpracovatelský průmysl

Nejvíce nových firem vstoupilo na trh v obchodu, dále ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. V obchodu rostl počet vzniklých firem nejrychleji, meziročně na trh vstoupilo o 40 procent více subjektů. V kulturních a rekreačních činnostech počet vzniklých firem vzrostl o 24 procent.

ilustrační foto

Ukrajinci v Česku zakládají stále více firem. Jen loni jich bylo přes dva tisíce

Zprávy z firem

V Česku vzniklo loni 2206 firem výhradně vlastněných Ukrajinci, což bylo o 50 procent více než v roce 2021. Cizinci vlastní pětinu nových společností, nejčastěji jsou to Ukrajinci a Slováci. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

ČTK

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Podobnou dynamikou rostl počet vzniklých firem v administrativních a podpůrných činnostech. Naopak v informačních a komunikačních činnostech a profesních, vědeckých a technických činnostech počet vzniklých podniků meziročně klesl o zhruba pětinu.

Nejvíce firem zaniklo v obchodu, dále pak v nakládání s nemovitostmi a v profesních, vědeckých a technických činnostech. Počet zaniklých firem se meziročně nejvýrazněji zvýšil v zemědělství, v informačních a komunikačních činnostech a v ubytování a stravování.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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