Kdo chce do vedení advokátní komory? A proč jsou letos v Česku nejlepší právníci ve Skils?

Nejlepší právnickou firmou roku v Česku je podle ocenění Chambers Europe Awards 2025 advokátní kancelář Skils. Do představenstva České advokátní komory nově kandiduje pod hlavičkou uskupení Komora 2.0 také Magda Olyšarová, partnerka White & Case. PRK Partners pak uspěli v soutěži LMG Life Sciences Awards, shrnuje ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.

Začátkem června skončila možnost podat kandidaturu pro nadcházející volby do představenstva České advokátní komory. Kromě již dříve zveřejněných jmen se na seznamu zájemců o vedení největší právnické stavovské organizace v Česku objevily další tváře.

Největším překvapením je sedmé jméno na kandidátce uskupení Komora 2.0, které dosud sdružovalo spíše zástupce středně velké či regionální advokacie. O post v představenstvu se za Komoru 2.0 bude ucházet Magda Olyšarová, local partner přední mezinárodní kanceláře White & Case, která dlouhodobě patří k největším a nejúspěšnějším právnickým firmám v zemi. Je tak první zástupkyní tzv. „velké advokacie“ mezi kandidáty Komory 2.0. Magda je expertkou na soutěžní právo a regulatorní otázky, právo EU a soudní spory. Do kanceláře nastoupila v roce 2006 a vloni se stala partnerkou. Před příchodem do White & Case působila mimo jiné jako stážistka v Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise.

Mezi nezávislými kandidáty, kteří o post usilují bez napojení na větší skupinu (ať už Moderní advokacii, či Komoru 2.0), se objevili například současný člen představenstva a insolvenční správce Michal Žižlavský nebo partner Aegis Law Jan Krampera. „Rád bych se podílel na dalším formování podoby české advokacie a vrátil zpět alespoň část toho, co mi advokacie za posledních pár let dala,“ uvedl Krampera na svém LinkedInu. O podobě nového představenstva rozhodnou advokátky a advokáti na sněmu, který se koná 3. října. Letos bude možné poprvé hlasovat také online.

Prestižní mezinárodní ceny

Advokátní kancelář Skils získala prestižní ocenění Chambers Europe Awards 2025 – Czech Republic Firm of the Year pro nejlepší advokátní kancelář roku v České republice. „Jde o nejvyšší mezinárodní ocenění, které může advokátní kancelář získat. Cenu uděluje renomovaná britská ratingová společnost Chambers & Partners, která rovněž vydává nejrespektovanější žebříčky advokátních kanceláří na celém světě. Právě z detailních a fundovaných znalostí trhu právních služeb v jednotlivých zemích, jež agentura již více než 30 let důkladně monitoruje, vycházejí i ceny Chambers Europe Awards,“ uvedli zástupci kanceláře.

Zleva Karel Muzikář, Magda Olyšarová a Monika Mašková. Newstream

Mezi letošními finalisty byly spolu se Skils také kanceláře Baker McKenzie, Clifford Chance, Dentons, Havel & Partners, Kocián Šolc Balaštík, PRK Partners a White & Case. V kategorii CEE Firm of the Year, která se zaměřuje na střední a východní Evropu, uspěli právníci z CMS.

Pro Skils se jedná již o čtvrté ocenění Chambers Europe Awards. V letech 2008, 2009 a 2013 získala – ještě jako Weil, Gotshal & Manges – titul nejlepší mezinárodní advokátní kanceláře roku v České republice. Letošní cenu si za kancelář osobně převzali během slavnostního večera ve španělském Madridu partneři Karolína Horáková a Pavel Gonda. Vedoucí partner Karel Muzikář vyzdvihl zejména skutečnost, že ocenění vzešlo z podrobné analýzy práce významných advokátních kanceláří v Česku za uplynulý rok a z klientských referencí, které vyhodnotila nezávislá zahraniční agentura. „Dostalo se nám potvrzení, že servis, který poskytujeme klientům, je opravdu mimořádný a že Skils je synonymem pro špičkovou kvalitu,“ uvedl Muzikář.

Další mezinárodní ocenění – tentokrát specializované Life Sciences Firm of the Year 2025 – získala za Českou republiku advokátní kancelář PRK Partners. Uspěla v rámci předávání cen LMG Life Sciences Awards v Londýně. „Cílem soutěže je ocenit nejvýznamnější advokátní kanceláře a právníky specializující se na oblast Life Sciences v celém regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. Ocenění jsme získali proto, že jsme schopni těmto klientům nabídnout komplexní právní podporu – nejen regulační, korporátní či transakční poradenství, kterému se náš tým věnuje, ale také poradenství v dalších oblastech,“ uvedla kancelář. Ocenění osobně převzala partnerka PRK Partners Monika Mašková, která založila a vede tým specializující se na právní služby v oblasti farmacie, biotechnologií, zdravotnictví, kosmetiky a potravinářství.

Advokátní personálie

Novým Associated Partnerem mezinárodní advokátní kanceláře bnt attorneys in CEE | Czechia byl jmenován Jiří Havlík, který se specializuje na právo v oblasti Real Estate. Jiří v kanceláři působí od roku 2021 a během čtyř let se vypracoval z pozice Associate až na úroveň partnera. Nedávno se například podílel na akvizici obchodně-kancelářských center Nákupní galerie Myslbek a Atrium Flora nemovitostním fondem ze skupiny Redstone nebo na prodeji dvou etap rezidenčního projektu Vysočanský mlýn, budovaných pro institucionální nájemní bydlení investičnímu fondu ze skupiny Mint.

Povyšovalo se i ve Frank Bold Advokáti. Po osmi letech působení v kanceláři se stal partnerem Martin Kornel. Advokát s bohatými zkušenostmi v oblasti soukromého práva, litigace u vrcholných soudů a nemovitostních transakcí je aktivní také jako akademik – na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vyučuje občanské a rodinné právo.

Advokátní trh v posledních týdnech zaznamenal i několik zajímavých přestupů. Kateřina Pracná po více než sedmi letech opustila mezinárodní kancelář Dentons Europe, aby posílila téměř padesátičlenný tým rozrůstající se kanceláře endors v Praze a Hradci Králové. Svou specializací na insolvenční právo a sporovou agendu Kateřina doplní již tak pestrou skladbu expertů na partnerských pozicích. Nový nástup ohlásili také Drobiš & Novotný, ke kterým se připojila advokátka Věra Kovandová se zaměřením na rodinné, občanské a obchodní právo.

A advokátní kancelář Portos navazuje úzkou profesní spolupráci s Igorem Střížem, bývalým nejvyšším státním zástupcem, a olomouckou advokátní kanceláří Švára & Stříž. Portos tak posiluje nejen v oblasti trestního práva, ale také rozšiřuje svou působnost na Olomoucko a Ostravsko.

