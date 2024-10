Pivovar Radegast má poprvé ve své historii sládkovou

Pivovar Radegast v Nošovicích na Frýdecko-Místecku má poprvé sládkovou. Na místo dlouholetého nošovického sládka Petra Kwaczka, který se přesunul na post manažera slovenského Pivovaru Šariš, nastoupila v září Jana Tovaryšová. Radegast je stejně jako Pivovar Šariš součástí skupiny Plzeňský Prazdroj.

Tovaryšová absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde se specializovala na bioinženýrství, obor spojující mikrobiologii a technologii. Ve slezském Pivovaru Radegast působí od roku 2014. Byla koordinátorkou výroby, později vedla sladovnu a na začátku letošního roku se ujala vedení výrobního útvaru varny a fermentace.

„Jana Tovaryšová u nás potvrdila svůj velký pivovarský talent. Prokázala jak výjimečné odborné kvality tak i schopnost vést tým desítek lidí. Respekt si získala díky systematičnosti, smyslu pro týmovost, pečlivosti a schopnosti naslouchat jiným názorům,“ uvedl manažer Pivovaru Radegast Ivo Kaňák.

Tovaryšová bude odpovědná nejen za výrobu piva, ale i za kontinuální modernizaci provozu při zachování tradičních varních postupů a dodržování vysokých standardů kvality. Od roku 1970 působilo na pozici sládka v Nošovicích dosud šest mužů.

„Mezi každodenní práci sládkové Pivovaru Radegast patří například zajišťování a kontrola kvality základních pivovarských surovin včetně výroby sladu ve vlastní sladovně, dodržování pivních receptur a správnosti technologického procesu kvašení a ležení, degustace piva v procesu výroby a také hotového výrobku, aby každé pivo, které opouští brány pivovaru, bylo v té nejlepší kvalitě,“ uvedl pivovar.

Pivovar Radegast vznikl kvůli potřebě navýšení kapacity výroby piva v kraji po uzavření pivovaru v Karviné kvůli poddolování v roce 1953. O umístění nového pivovaru do Nošovic se rozhodlo zejména kvůli dostupnosti kvalitní čisté vody z horské nádrže Morávka. První várku piva v pivovaru Radegast uvařili 3. prosince 1970. V 90. letech se Radegast stal součástí skupiny Plzeňský Prazdroj, která je dnes největší pivovarnickou skupinou v Česku. Od roku 2017 ji vlastní japonská skupina Asahi.

