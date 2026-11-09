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newstream.cz Zprávy z firem Pilulka na hubnutí překvapila. Pomáhá i se spánkovou apnoí

Pilulka na hubnutí překvapila. Pomáhá i se spánkovou apnoí

Spánek
iStock
Jiří Frydlewicz
fry
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Pilulka na hubnutí Foundayo od Eli Lilly může získat další významné využití. Ve dvou rozsáhlých studiích výrazně snížila počet nočních poruch dýchání u pacientů se spánkovou apnoí a firma chce výsledky ještě letos předložit americkým regulátorům. Pokud uspěje, mohla by nová indikace pomoci léku, jehož dosavadní prodeje zaostaly za očekáváním.

Společnost Eli Lilly chce rozšířit využití své pilulky na hubnutí Foundayo také na léčbu středně těžké až těžké obstrukční spánkové apnoe. Ve dvou rozsáhlých studiích vedlo roční užívání přípravku k výraznému poklesu počtu přerušení dýchání během spánku. Firma plánuje výsledky do konce roku předložit americkým regulačním úřadům, uvádí agentura Bloomberg.

Podle dat prezentovaných na konferenci American Heart Association v Chicagu se u pacientů užívajících Foundayo snížil počet epizod přerušení dýchání přibližně o 18 za hodinu. Ve skupině s placebem šlo zhruba o pět epizod za hodinu. Výzkumníci zároveň upozorňují, že část pozitivního efektu zřejmě souvisí s úbytkem hmotnosti pacientů.

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Nová indikace může pomoct prodejům

Podle spoluautorky studie Vaishnavi Kundelové by jednoduše užívaná pilulka jednou denně mohla rozšířit dostupnost léčby spánkové apnoe u lidí, kteří zároveň trpí nadváhou nebo obezitou. Právě to by mohlo pro Foundayo znamenat novou obchodní příležitost v situaci, kdy se lék na trhu zatím rozjíždí pomaleji, než se očekávalo.

Ve třetím čtvrtletí přinesl Foundayo tržby 184 milionů dolarů, což zaostalo za odhady analytiků. Eli Lilly už přitom v oblasti léčby spánkové apnoe působí: její nejprodávanější injekční lék na obezitu Zepbound je pro tuto indikaci u pacientů s obezitou již schválen. Foundayo by tak mohl rozšířit nabídku firmy o tabletu pro pacienty, kteří dávají přednost každodenní pilulce před injekční léčbou.

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Lepší život jako téma čísla

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Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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