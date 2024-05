Penny pošle pokladní dívat se domů na hokej

Obchodní řetězec Penny výjimečně uzavře zítra své prodejny již v 19 hodin. Uvedl, že chce umožnit svým zaměstnancům, aby spolu s miliony dalších českých fanoušků mohli sledovat finále hokejového mistrovství světa, do kterého se proti Švédsku probojovali čeští hokejisté.

Vedení řetězce Penny evidentně zachvátila velká radost z finále probíhajícího mistrovství světa v hokeji. Své pokladní pošle domů se dívat na hokej o hodinu až tři dřív.

„Je úžasné, co český národní tým předvádí na domácím mistrovství světa v hokeji. A je fantastické, jak celý národ hokejisty podporuje, jak padají rekordy ve sledovanosti. Jsme teď opravdu jedna velká hokejová rodina! A protože my v Penny chceme, aby se i naši zaměstnanci mohli přidat k ostatním fanouškům a podpořit Davida Pastrňáka, Romana Červenku, Lukáše Dostála a další české hokejisty v bitvě o zlato, rozhodli jsme se naprosto výjimečně zavřít naše prodejny v neděli už v 19 hodin. Věříme, že zákazníci tento naprosto výjimečný krok pochopí. Naši zaměstnanci jim budou k dispozici ochotně do devatenácté hodiny. A pak se již všichni můžeme chystat hezky česky fandit našim hokejistům ve velkém finále,“ uvedl v prohlášení firmy Florian Naegele, generální ředitel Penny.

Prodejny Penny jsou běžně otevřeny do 20.00 hodin, ve velkých městech do 21 nebo 22 hodin.

Žádná dlouhá noc ale zaměstnance obchodního řetězce nečeká. FIrma uvedla, že v pondělí 27. 5. se otevřou brány 421 obchodů Penny tradičně v 7 hodin.

