Novou mluvčí úřadu práce je Kateřina Pavlíková, vedla komunikaci Čedoku

Novou tiskovou mluvčí Úřadu práce ČR (ÚP ČR) se stala Kateřina Pavlíková, která tři roky vedla komunikaci cestovní kanceláře Čedok.

Kateřina Pavlíková uspěla ve výběrovém řízení. Bude zodpovídat za strategii externí a krizové komunikace, řízení mediálního obrazu úřadu po celé ČR a věnovat se bude také interní komunikaci.

Podle generálního ředitele ÚP ČR Daniela Krištofa je komunikace pro úřad naprosto klíčová. „Právě komunikace pomohla loni při krizových situacích, jako byla plošná pomoc zaměstnancům Liberty Ostrava nebo rychlá pomoc domácnostem postiženým povodní. Komunikace ale také pomáhá zpřístupnit naše služby lidem, kteří by za námi na pobočku třeba ani nepřišli,“ uvedl.

Pavlíková vystudovala podnikovou ekonomiku se zaměřením na mezinárodní obchod na Technické univerzitě v Liberci. Před působením v Čedoku se podílela na PR pražského letiště a komunikovala za skupinu Letiště Praha i jako tisková mluvčí dceřiných společností Czech Airlines Handling a Czech Airlines Technics. Předchozí zkušenosti má také ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

