Pardubický pivovar přestane vařit pivo a v březnu skončí

Pardubický pivovar přestane vařit pivo. Výrobu ukončí k 31. březnu 2023. Její část patrně přesune do pivovaru Ostravar, rozhodla v pátek valná hromada.

Reklama

Majoritním vlastníkem je od roku 2019 skupina Pivovary Staropramen. O ukončení výroby rozhodla proto, že v důsledku pandemie a vypuknutí války na Ukrajině nemohla uskutečnit své plány na rozšíření nabídky regionálních značek i navýšení produkce skupiny. Informace poskytla v tiskové zprávě. Pro 46 pracovníků firma připravila podpůrný program.

Katastrofální rok pro „české zlato“. Úroda chmele je nejnižší za deset let Money Sklizeň chmele byla letos v Česku nejhorší za deset let a hektarový výnos byl dokonce nejnižší od roku 2000, pouze 0,9 tuny. Celkově se letos sklidilo 4452 tun chmele proti loňským 8306 tunám. Důvodem špatné úrody byla dlouhá období sucha spojená s vysokými teplotami, které se střídaly s krátkými a intenzivními srážkami, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková. ČTK Přečíst článek

„Spousta zaměstnanců je u nás zaměstnána delší dobu a nemají s hledáním místa zkušenosti. K 31. březnu bude odcházet 32 lidí, další budou zůstávat déle, protože je pivovar potřeba konzervovat,” uvedla předsedkyně představenstva Pardubického pivovaru Petra Chovancová.

Některé značky přežijí

Ukončení výroby automaticky neznamená zánik všech značek. Pivovar naopak zvažuje, že vybrané z nich zachová. Pokračovat chce také v existujících partnerstvích v regionu, uvedla skupina. „Uvažujeme o zahájení výroby v jednom z pivovarů, které vlastní Pivovary Staropramen, je více pravděpodobný Ostravar z důvodu blízkosti technologie a všech postupů,” řekla Chovancová.

Skupina uvedla, že za tři roky investovala do pivovaru více než 100 milionů korun, chtěla posílit jeho pozici na tuzemském i zahraničních trzích. Investice putovaly jak do výrobních technologií, tak do samotných značek.

Reklama

Pivovar vyráběl v době před pandemií kolem 80 tisíc hektolitrů piva ročně, v roce 2021 podrobné výsledky nezveřejnil. V roce 2019 Staropramen oznámil, že chce výrobu do deseti let zdvojnásobit. Pardubický pivovar vyrábí například řadu značky Pernštejn, čtrnáctistupňový Taxis nebo Porter, což je tmavé devatenáctistupňové pivo.

Prazdroj následuje pivovary Staropramen i Budvar. Zdraží piva na čepu, o korunu na půllitru Zprávy z firem Špatná zpráva pro pivaře. Inflace už si našla cestu i do pivnic a výčepů. Nově ohlásil zdražování čepovaného piva také Plzeňský Prazdroj. Výčepním jej bude od dubna prodávat o korunu na půllitru dráž. Kolik si připlatí pivaři se teprve uvidí. Prazdroj tak následuje příkladu pivovarů Staropramen a Budvar, jež pod tlakem růstu nákladů zdražily už dříve. vku Přečíst článek

Staropramen je druhým největším producentem piva v Česku. Patří do skupiny Molson Coors Brewing Company, což je třetí největší pivovarnická společnost světa. Na českém trhu nabízí kromě českých piv také belgická piva Stella Artois, Hoegaarden a Leffe. Distribuuje irské pivní značky Guinness a Kilkenny.

Loni Staropramenu meziročně klesl čistý zisk o 45,4 procenta na 441 milionů korun. Tržby naopak meziročně stouply o 4,2 procenta na 4,23 miliardy korun.