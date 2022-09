Ontarijští učitelé ustoupili, miliardář Komárek bude mít britskou megaloterii

Britský zlatý důl je pro KKCG na dosah. Desetiletá licence na provozování Národní loterie je největší zakázkou veřejného sektoru v Británii. Spor s konkurenční firmou skončil.

Reklama

Společnost Camelot stáhla právní námitku proti výběru společnosti Allwyn Entertainment, která patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, jako preferovaného uchazeče o licenci na provozovaní britské Národní loterie. Oznámila to společnost Allwyn.

Koncem června soud rozhodl o zrušení automatického pozastavení poskytnutí licence, které bránilo britské Komisi pro hazardní hry uzavřít s firmou Allwyn dohodu o zahájení procesu přechodu licence. Proti tomuto rozhodnutí se odvolaly společnosti Camelot UK Lotteries, stávající provozovatel loterie, a Camelot Global Lottery Solution Limited a International Game Technology. Pozastavení proto pokračovalo. Podle pondělního prohlášení se ale subjekty ze skupiny Camelot rozhodly odvolání stáhnout.

Britská Komise pro hazardní hry v březnu oznámila, že Allwyn je preferovaným uchazečem o desetiletou licenci s platností do roku 2034 a Camelot byl jmenován náhradním uchazečem pro případ, že by se při dokončování licence se společností Allwyn objevily problémy. Firma Camelot, kterou vlastní penzijní fond ontarijských učitelů, byla držitelem licence od založení Národní loterie v roce 1994.

Komárek investoval čtvrt miliardy do dvou izraelských start-upů Zprávy z firem Fond Springtide Ventures, který spadá do skupiny KKCG Karla Komárka, investoval 11 milionů dolarů (asi čtvrt miliardy korun) do izraelských start-upů Source Defense a NetOp.Cloud. Ty se zabývají kybernetickou bezpečností a automatizací správy firemních sítí. ČTK Přečíst článek

Desetiletá licence na provozování Národní loterie je největší zakázkou veřejného sektoru v Británii. Allwyn zvítězil poté, co Komisi pro hazardní hry slíbil, že na dobročinné účely vybere podstatně více než Camelot, a vysoké investice do nových digitálních produktů.

Reklama

Allwyn formálně převezme loterii od Camelotu v únoru 2024. Vzhledem k rozsahu a složitosti zakázky však potřebuje značný čas na přípravu.

Od svého spuštění v roce 1994 je Národní loterie jednou z největších loterií na světě. Podle komise pro 660 tisíc dobročinných projektů získala více než 45 miliard liber (1,3 bilionu korun a vytvořila více než 6300 nových milionářů. Firma Allwyn se v rámci své nabídky zavázala, že v příštím desetiletí věnuje na dobročinné účely 38 miliard liber.

Allwyn provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Dříve se jmenovala Sazka Entertainment. Letos v lednu firma oznámila, že prostřednictvím spojení s firmou specializovanou na akvizice Cohn Robbins Holdings (CRHC) vstoupí na akciovou burzu v New Yorku.

Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům, časopis Forbes odhadl hodnotu jeho majetku na 7,7 miliardy USD (191 miliardy Kč). Jeho firma KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality. Skupina vyvíjí podnikatelské aktivity ve 36 zemích světa. Drží podíly mimo jiné ve společnostech Allwyn, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group, kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.