Vánoční speciál Obyčejného byznysu: Autodráha učí děti vážit si hraček

Pohrát si pět minut a konec. A často i mnohem kratší dobu. Tak u generace dnešních dětí vypadá nejčastější reakce na vánoční dárek. To je však škoda. A má to i negativní dopad na peněženky rodičů i životní prostředí. Proti tomuto trendu jde například kdysi populární autodráha, která dětem nabízí pocit z opravdových závodů. A také je učí, že hračku lze opravit a ne ji po chvíli pohodit do kouta.

Reklama

Autodráha české provenience byla v sedmdesátých a osmdesátých vrcholem klučičí domácí zábavy. Historie tuzemské autodráhy Ites sahá až do roku 1968. Hračka byla tehdy známá také pod názvy EuropaCup, Autodráha 90 nebo FARO. V devadesátých letech, s příchodem záplavy nových možností a zábavy, zájem o prakticky historickou hračku opadl a nahradily jí automobilové soutěže na počítačích.

Oživit zašlou slávu populární hračky se od roku 2019 pokouší Miroslav Kotík. Ten v továrně Efko vyrábí deskové a další hry, ale známý je především obnovením tradiční české figurky Igráček.

„V době virtuálních her je velmi důležité si vyzkoušet opravdové závodění, kde fungují fyzikální zákony, a kde si skutečná autíčka můžete navíc různě upravovat i opravovat,“ popisuje důvod obnovy výroby autodráhy Kotík.

Vánoční dárky po česku: Mobily, knihy kávovary a parfémy Zprávy z firem Výběr vánočních dárků se letos příliš nemění, je ale větší zájem o akční nabídky. Pod stromečkem se Češi mohou těšit na mobilní telefony, kávovary či parfémy. Dětem Ježíšek přinese stavebnice, herní konzole a plyšové hračky. Se snahou ušetřit souvisí také pozdější začátek vánočních nákupů, který se mnohdy přesunul z října na listopadové výprodeje Black Friday. Vyplývá to z informací obchodníků. Část z nich nabídne vyzvednutí dárků přímo na prodejnách nebo ve výdejních místech ještě na Štědrý den. ČTK Přečíst článek

Udržitelné hraní

Dalším důvodem oprášení značky je dle Kotíka snaha o to, aby si děti uvědomily, že se hračky dají opravit a nemusejí se hned po poškození vyhazovat.

„Dnes je bohužel většina výrobků, a u hraček to platí dvojnásob, vyráběná pro krátké využití s tím, že si musíte po závadě koupit výrobek nový. Náš přístup je ale jiný. Chceme, aby se naše výrobky udržovaly, daly se servisovat, upravovat a dělaly radost i dalším generacím. I proto máme ve firmě Ites Racing v nabídce velké množství náhradních dílů nejen na nové, ale i původní dráhy a autíčka,“ uvádí Kotík.

Kotík se domnívá, že je třeba trochu změnit vnímání spotřebitelů. Hlasitě proklamovaná udržitelnost a ekologický pohled na výrobky není podle něj jen v tom vyrobit výrobek s nižší uhlíkovou stopou, ale vyrábět a kupovat si výrobky s dlouhodobou užitnou hodnotou.

Obchodníci: Lidé skupují svíčky, květiny i kostýmy na halloween Zprávy z firem V obchodech tento víkend vrcholí poptávka po dušičkovém zboží. Podle oslovených prodejců bude zájem pravděpodobně srovnatelný s loňskem. Jediným rozdílem je, že někteří zákazníci volí levnější variantu květinových dekorací nebo svíček. V nákupních košících se ale objevují i halloweenské kostýmy či tematické sladkosti. Právě obliba tohoto amerického svátku v Česku podle prodejců každoročně stoupá. ČTK Přečíst článek

Legendární závodní vozy

Do projektu se zapojil také modelář Pavel Veverka, jehož celoživotní láskou je právě autodráha a modely autíček.

„Panu Kotíkovi jsem nabídl pomoc s oživěním původních autíček,“ říká Veverka. Modelář tak pomohl s návrhem nového univerzálního podvozku, na který je možné přidělat karoserie závodních strojů. Vznikly závoďáky inspirované modely aut Porsche 917, Tyrrell 005, Ligier JS, Renault RE-20 a nedávno také Porsche 911.

Zároveň konstruktéři navrhli unikátní podvozek, který je kompatibilní s celosvětově nerozšířenější stavebnicí Lego. Děti tak mohou stavět z kostiček vozy dle své fantazie nebo si přestavět modelové auto na auto s motorkem a sběracím vodítkem. „Tento nápad děti i rodiče zaujal. Myslím, že se nám tímto podařilo propojit autodráhu s tvůrčí a zábavnou činností pro děti,“ uzavírá Miroslav Kotík.

Éra levných fabrik v Asii končí. Západ bude platit vyšší ceny Money Mladé Asiaty práce v továrnách neláká. Firmy tak musejí zlepšovat pracovní prostředí a nabídnout zaměstnancům více peněz. Zvýšené náklady nakonec zaplatí západní spotřebitel ve vyšších cenách asijského zboží. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Češi více promýšlejí, za co utratí peníze. A častěji nakupují za hranicemi, je tam levněji Názory Spotřebu Čechů nadále drtí mimořádná inflace a finanční vyčerpání řady domácností, stabilizace je však už na obzoru. V zahraničí, kam míří za lácí i kvalitou, utrácí více a více Čechů, a to desítky miliard, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek