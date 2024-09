Obyčejná práce: Školám vládnou tělocvikáři, říká učitel

Dětem a pedagogům odstartoval školní rok. Zatím má být standardní, jen ministerstvo školství se na podzim chystá představit zásadní reformu, která by v horizontu deseti let výrazně proměnila stávající strukturu vzdělávacího systému.

„Od covidové uzavírky škol již uplynuly téměř čtyři roky, ale školství se z toho stále nevzpamatovalo,” říká David, který začíná svou patnáctou vyučovací sezonu v jedné ze škol v Mladé Boleslavi. A začíná přemýšlet o jiných možnostech uplatnění, na které by při svém geografickém vzdělání mohl dosáhnout.

Význam svého předmětu v rámci školních osnov příliš nepřeceňuje. „Snažím se dělat hodiny zeměpisu zábavné, ale stejně jsem v nakonec rád, že se děti naučí pracovat s mapami a orientovat se v nich. Aby tohle celý ročník zvládl, je moje zásadní ambice,” prozrazuje.

Jeho náhled na učení zásadně změnila covidová doba a vynucená online výuka. Covid změnil i rodiče. Výrazně totiž přibylo těch, kteří by pro děti chtěli domácí výuku. „Nechci sahat některým rodičům do svědomí, ale když nemuseli děti vodit do a ze školy, tak jim to vyhovovalo. Ubylo jim starostí s logistikou, ale na domácí přípravu se kašlalo. Ty mezery ve vzdělání už některé děti do konce základky ani nedoženou,” stýská si učitel.

V zeměpisu to není až takový zásadní problém, přiznává. „Koho geografie nebaví, tak to stejně zapomene. V budoucnosti bude potřebovat stejně jen internetové katalogy cestovních kanceláří. Koho zeměpis baví, tak tomu škola slouží jako odrazový můstek k samostudiu, které v současnosti skýtá nekonečné možnosti. Jak díky internetu, tak různým naučným pořadům v televizích,” popisuje David současnou situaci.

Absence školní docházky způsobená pandemií se však projevuje zejména v hlavních předmětech, tedy matematice a češtině. „Tam mezery v základních znalostech způsobují obrovské škody, brzdí celou třídu, a hlavně, když v těchto předmětech dětem chybí základy, tak nemají své vzdělání doslova na čem stavět,” dodává David s tím, že rodiče pak viní školu, že děti nic nenaučila, ale problém je i na jejich straně, protože například procvičování násobilky nebo vyjmenovaných slov by měl se svým dítětem zvládnout každý rodič.

Manažerské ambice v oblasti školství David nemá. „To nechávám jiným. Na ředitelské pozice se ve školách významně prosazují učitelé tělocviku,“ uzavírá s tím, že důvod v jejich nátuře. „Jsou to sportovci z tělovýchovné fakulty, kteří jdou za kariérním úspěchem i v zaměstnání, tělocvik je od jiných předmětů specifický. Ti co vyučují zásadnější předměty jsou na ředitelské posty mnohdy příliš hloubaví a zdrženliví,” říká učitel zeměpisu.

