Roční známka má zůstat za 2570 korun. Jednodenní by nově platila celých 24 hodin
Dálniční známky by od příštího roku nemusely automaticky zdražovat. Sněmovna schválila vládní novelu, která ruší každoroční valorizaci a ponechává ceny na letošní úrovni. Poslanci zároveň podpořili změnu jednodenní známky. Místo do půlnoci by platila celých 24 hodin od zakoupení. Předlohu nyní posoudí Senát.
Za roční dálniční známku by tak motoristé i v dalších letech platili 2570 korun. Měsíční by nadále stála 480 korun, desetidenní 300 korun a jednodenní 230 korun. Beze změny mají zůstat také úlevy pro automobily s alternativním pohonem.
Novelu prosadila vládní koalice. Opozice zmrazení cen kritizovala jako předvolební krok, který připraví rozpočet na dopravní stavby o stovky milionů korun.
Jednodenní známka má platit celý den od nákupu
Součástí schválené předlohy je změna platnosti jednodenní známky. Ta nyní končí o půlnoci zvoleného dne. Nově by řidičům umožnila využívat dálnice po dobu 24 hodin od zakoupení.
Česká dopravní infrastruktura by měla v příštím roce získat výraznou finanční injekci. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury počítá s výdaji 183,1 miliardy korun, meziročně o téměř 14 miliard více. Peníze mají směřovat především do výstavby dálnic a modernizace železnic.
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Money
Česká dopravní infrastruktura by měla v příštím roce získat výraznou finanční injekci. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury počítá s výdaji 183,1 miliardy korun, meziročně o téměř 14 miliard více. Peníze mají směřovat především do výstavby dálnic a modernizace železnic.
Sněmovna naopak nepodpořila návrh hnutí STAN, aby kraje získávaly šest procent výnosu spotřební daně z nafty a rozdělovaly si je podle délky svých silnic. O dalším návrhu STAN, který počítal se zachováním valorizace a se zavedením známky na jedinou dálnici za poloviční cenu, už poslanci kvůli schválené úpravě jednodenní známky nehlasovali.
Dopravní fond přijde o stovky milionů
Zrušení automatického zdražování sníží podle důvodové zprávy příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury příští rok přibližně o 488 milionů korun. V následujícím roce má výpadek dosáhnout zhruba 739 milionů korun. Pro letošek fond ve schváleném rozpočtu počítá s příjmy z prodeje známek kolem 8,7 miliardy korun.
„Všichni ze státního rozpočtu budeme přispívat na ty, kteří využívají dálnice,“ uvedla pirátská poslankyně Vendula Svobodová. Michal Kučera z TOP 09 označil zmrazení cen za politický dáreček bez opodstatnění. Podobně se vyjádřil Ivan Adamec z ODS. „Hledejme v tom předvolební dáreček,“ řekl.
Kraje příští rok nedostanou státní příspěvek na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hájí tím, že regiony mají na účtech dostatek vlastních prostředků. Hejtmani se proti postoji vlády ohrazují a upozorňují, že na opravy potřebují miliardy korun.
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Politika
Kraje příští rok nedostanou státní příspěvek na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hájí tím, že regiony mají na účtech dostatek vlastních prostředků. Hejtmani se proti postoji vlády ohrazují a upozorňují, že na opravy potřebují miliardy korun.
S blížícími se obecními a senátními volbami spojil schvalování novely také Jan Sviták ze STAN, podle něhož budou dopady na rozpočet fondu fatální. Lidovec Bohuslav Niemiec označil změnu za nezodpovědný populistický krok podkopávající financování dopravní infrastruktury.
Ministr: Už současná cena není přiměřená
Ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD hájil zmrazení cen mimo jiné možnými dopady vyšší inflace na obyvatele. Argumentoval také tím, že dálniční známky v posledních letech zdražovaly výrazně rychleji než mýtné.
„Nechci, aby obyvatelé Česka platili víc než 2570 korun za roční dálniční kupon, protože už ta cena není přiměřená,“ uvedl.
Nynější valorizační mechanismus zavedla předchozí vláda Petra Fialy. Ceny se podle něj upravují na základě růstu spotřebitelských cen a meziročního prodloužení dálniční sítě.
Roční známka přitom stála dvanáct let 1500 korun. V březnu 2024 zdražila na 2300 korun, loni v lednu na 2440 korun a letos na 2570 korun.
Debata se dotkla také financování oprav krajských silnic. Zejména poslanci STAN vládě vyčítali, že na ně přestala přispívat. Adamec ale připomněl, že stát v minulosti posílal krajům peníze z dopravního fondu také proto, že neměl připravené vlastní projekty. Nyní se podle něj situace změnila a fond už volné prostředky nemá.
Úlevy pro alternativní pohony zůstanou
Novela nemění zvýhodnění vozidel s alternativním pohonem. Vláda jejich zrušení po debatě s Evropskou komisí nenavrhla kvůli hrozbě, že by Česko muselo vracet část peněz z Národního plánu obnovy.
U vozidel na zemní plyn nebo biometan tak má zůstat přibližně poloviční sazba. Zvýhodněná cena pro hybridní automobily odpovídá zhruba čtvrtině běžné sazby. Plně elektrická auta a vozy na vodík mohou dálnice využívat bez poplatku.