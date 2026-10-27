Češi objevují elektromobily i z druhé ruky. Dobíjecí síť PRE hlásí rekordní zájem
Elektromobily už nejsou na českých silnicích žádnou raritou. A na nabíječkách je znát. Řidiči v síti PRE POINT za prvních devět měsíců letošního roku dobíjeli více než půlmilionkrát a spotřeba elektřiny meziročně vyskočila o 44 procent. Za tři čtvrtletí tak téměř vyčerpali tolik energie jako za celý loňský rok. Pražská energetika proto dál rozšiřuje síť, která už čítá téměř tisíc dobíjecích stanic.
Elektromobilů na českých silnicích přibývá a dobíjecí stanice mají stále více práce. Síť PRE Point za prvních devět měsíců letošního roku dodala řidičům téměř 10,8 gigawatthodiny elektřiny, o 44 procent více než před rokem. Počet dobíjení vzrostl o 38 procent a spotřeba se už téměř vyrovnala celému loňskému roku. Pražská energetika přitom dál rozšiřuje infrastrukturu a do konce roku plánuje otevřít další dobíjecí lokality.
Zájem o veřejné dobíjení elektromobilů v Česku dál výrazně roste. V síti PRE Point, kterou provozuje Pražská energetika (PRE), řidiči od ledna do konce září uskutečnili 531 376 dobíjení. Meziročně jde o nárůst o 38 procent. Ještě rychleji rostla spotřeba elektřiny, která dosáhla 10,78 gigawatthodiny, tedy o 44 procent více než ve stejném období loňského roku.
Za pouhých devět měsíců tak řidiči v síti PRE Point odebrali téměř tolik elektřiny jako za celý rok 2025. Každý měsíc letošního roku přitom spotřeba překročila jednu gigawatthodinu. Rekordní byl srpen, kdy elektromobily odebraly 1,3 GWh.
Nabíječek přibývá. Řidičů ještě rychleji
PRE ke konci září provozovala 929 veřejných dobíjecích stanic, o 55 více než před rokem. Současně u nich může dobíjet až 1469 elektromobilů. Celkový instalovaný výkon sítě přesáhl 35 megawattů.
Růst využívání infrastruktury je ale výrazně rychlejší než její rozšiřování. Jen ve třetím čtvrtletí se meziročně téměř zdvojnásobil počet unikátních zákazníků, konkrétně vzrostl o 92 procent. Průměrný měsíční počet dobíjení od července do září dosáhl 62 244.
Největší množství elektřiny při jednom dobíjení odebírali zákazníci ultrarychlých stanic. Na jednu transakci zde připadalo v průměru 29,8 kilowatthodiny.
Nejvytíženějším místem sítě se ve třetím čtvrtletí stal dobíjecí hub v pražské Novovysočanské ulici, který nabízí čtyři dobíjecí body s výkonem až 400 kW. Následovaly lokality Vločka Power Pankrác a KFC Loket na 66. kilometru dálnice D1.
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Elektromobilů přibývá i díky ojetinám
Za rostoucím využíváním dobíjecích stanic stojí také rychlé rozšiřování vozového parku. Podle údajů Centra dopravního výzkumu bylo v Česku v polovině října registrováno přibližně 87 tisíc bateriových elektromobilů kategorií M1 a N1. Od začátku roku jejich počet vzrostl o více než 25 tisíc. Významnou roli přitom hrají ojeté elektromobily dovezené ze zahraničí, kterých přibylo přes deset tisíc.
Podíl bateriových elektromobilů na registracích nových osobních aut dosáhl letos 7,4 procenta. Jen v září už představovaly 11,2 procenta nových registrací.
„S rostoucím počtem elektromobilů přibývá také řidičů, kteří s nimi mají vlastní pozitivní zkušenost a vnímají jejich provoz jako ekonomicky smysluplnou alternativu. Rozšiřující se spolehlivá veřejná dobíjecí infrastruktura k tomuto trendu nepochybně přispívá,“ uvedl Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
Podle Libora Hladíka, vedoucího sekce Emobilita v PRE, zájem o elektromobily podporují také vysoké ceny benzinu a nafty, rostoucí konkurence mezi automobilkami a širší nabídka cenově dostupnějších modelů. Postupně se podle něj zmenšuje i cenový rozdíl mezi elektromobily a srovnatelnými auty se spalovacími motory.
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PRE chystá další dobíjecí lokality
Pražská energetika chce v rozšiřování sítě pokračovat. Do konce letošního roku plánuje zprovoznit dalších 20 dobíjecích lokalit a na osmi stávajících zvýšit dostupný výkon.
Rostoucí spotřeba přitom naznačuje, že veřejné dobíjení se postupně mění z doplňkové služby pro omezený počet řidičů na stále využívanější součást dopravní infrastruktury. Pro provozovatele tak bude vedle počtu stanic stále důležitější také jejich výkon, dostupnost a skutečné vytížení.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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