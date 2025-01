Novým šéfem Kia Czech se stal Heung Gu Kang

Novým prezidentem společnosti Kia Czech se od 1. ledna 2025 stal Heung Gu Kang, uvedla firma na svých internetových stránkách.

Navazuje tím na předchozí kariéru u značky Kia, kde v průběhu posledních několika let působil v oblasti mezinárodního obchodu – naposledy jako Výkonný koordinátor společnosti Kia Nizozemsko. Funkci přebírá po Kyoungsun Yoo, který uvedenou roli zastával poslední dva roky.

U značky Kia působí Kang již 19 let. Ve své kariéře se zaměřuje na obchodní strategii a provozní oblasti – od prodeje přes marketing a produkty až po zákaznické služby.

Heung Gu Kang zahájil svou kariéru ve společnosti Kia Corporation v roce 2006, kde působil v týmu koordinující různorodé obchodní a prodejní aktivity. V roce 2016 jeho pracovní dráha pokračovala do Evropy, konkrétně do Kia France, kde po dobu čtyř let zastával pozici obchodního koordinátora v prodejním oddělení. Od roku 2020 byl odpovědný za globální obchodní strategii, kterou vykonával v Kia Corporation. Své poslední angažmá v podobě Výkonného koordinátora zastával v Kia Nizozemsko a to od září roku 2022 do 31. prosince 2024.

