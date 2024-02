Není sníh. Teplé počasí žene lyžaře ve Francii stále výš, lyžařská střediska jsou přeplněná

Dopravní zácpy, dlouhé čekání na lanovky i v restauracích. Lyžařů, kteří míří do francouzských středisek ve vyšších nadmořských výškách je stále více, protože v těch níže položených jednoduše není sníh. Někteří provozovatelé středisek, například v Alpe d'Huez, se tak začínají ptát, kde je hranice jejich vytíženosti, píše agentura AFP.

„Letos je tu opravdu hodně lidí,“ říká osmdesátiletá profesorka na penzi Anne Escolanová, která do střediska v srdci francouzských Alp v nadmořské výšce 1800 metrů jezdí už 27 let. V Alpe d'Huez tráví celou zimu, ale když začnou školní prázdniny, změní svůj denní režim. „Musím se přizpůsobit, abych se vyhnula davům. Ráno tu bývám hned když otevřou“.

A vskutku, fronty se u spodní stanice lanovky tvoří prakticky okamžitě. Na cestu na vrchol Pic Blanc se někdy čeká i 45 minut.

Restaurace Le Taburle s velkou prosluněnou terasou, která stojí na úpatí sjezdovek, má plně obsazeno. Většina podniků se podle infocentra musela zařídit tak, aby mohla přes den obsloužit „dvě nebo i tři várky hostů“. Na víkend je navíc ohlášená masivní stávka průvodčích železničního dopravce SNCF, která ještě zkomplikuje průběh školních prázdnin.

„Lidé nám říkají, že jsou v Alpe d'Huez poprvé, že obvykle jezdí do takového či onakého střediska. Ale protože tam mají příliš malou nadmořskou výšku, tak že přijeli k nám, aby měli o prázdninách jistotu sněhu,“ říká ředitel infocentra François Badjily. Obsazenost střediska podle něj přesahuje 90 procent.

Oteplování doléhá na střediska

Francouzský účetní dvůr nedávno zveřejnil přísnou zprávu o ekonomickém modelu francouzského lyžařského sektoru. Celé odvětví je podle něj kvůli klimatickým změnám velmi křehké.

„Všechna lyžařská střediska budou do roku 2050 ve větší nebo menší míře ovlivněna“, uvádí Účetní dvůr, který odhaduje, že jen „několik středisek může doufat, že budou fungovat i po tomto datu“. Přesto je „politika přizpůsobení, kterou provádějí zainteresované strany v horských oblastech, v zásadě založena na výrobě sněhu,“ konstatuje s nelibostí zpráva. Střediska vyzývá k co nejrychlejší reakci a zejména k rozšíření nabízených aktivit o nové činnosti.

S Účetním dvorem nesouhlasí provozovatelé lyžařských středisek, podle nichž zpráva jejich snahy zesměšňuje.

Ve hře je mnoho, Francie je totiž druhou nejčastější destinací pro zimní dovolené po Spojených státech. Pobyty na horách pak představují 22,4 procenta všech rekreačních přenocování ve Francii, uvedl Účetní dvůr.

„V Alpe d'Huez máme to štěstí, že jsme v 1800 metrech nad mořem a lyžování je tu zajištěné. Změny klimatu se nás ale také dotýkají, a nás to znepokojuje. Máme obavy kvůli našim přátelům o něco níž, ty dopady ale postupně přicházejí i k nám,“ říká starosta Jean-Yves Noyrey.

Letošní zimu přivítalo středisko mnoho rekreantů ze sousedních pohoří, kde kvůli téměř jarním teplotám posledních dnů roztála sněhová pokrývka.

„Jak budeme schopni všechny tyto návštěvníky i nadále přijímat?“ ptá se generální ředitel společnosti Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez (Sata) Fabrice Boutet. „Když vezmete lyžaře z 234 středisek a soustředíte je do zhruba dvaceti, možná bude potřeba začít přemýšlet o lyžování během celého roku. V jednu chvíli, za několik let, možná tváří v tvář rostoucímu počtu lyžařů, budeme muset udělat to, co dělají zábavní parky. Říct stop!“ nastiňuje možnou budoucnost Boutet.

Vedení střediska sice neochvějně tvrdí, že sjezdovky zatím nejsou přeplněné, ale už se začíná přizpůsobovat. Slevy na sobotní a nedělní skipasy už neplatí v době školních prázdnin. V budoucnu by mohly být početně omezeny či úplně zrušeny.

„Jedním z našich projektů je rovnoměrnější rozložení lyžařů na sjezdovkách. Jen pět až 15 procent plochy areálu reálně využívá všech 25 tisíc lyžařů, kteří tu jsou,“ říká Boutet.