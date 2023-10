Němci v tísni? Hrozí nám problémy s dodávkami plynu, uvedl šéf RWE

Německo musí urychlit výstavbu infrastruktury pro dovoz plynu, aby se vyhnulo omezení dodávek. Týdeníku WirtschaftsWoche to podle agentury Reuters řekl Markus Krebber, generální ředitel největší energetické společnosti v zemi RWE. Dodal, že riziko prudkého růstu cen energií nebylo zcela zažehnáno. Plyn pro evropský trh zatím dnes zlevňuje.

„V plynové soustavě nemáme žádnou rezervu,“ řekl Krebber listu WirtschaftsWoche. „Pokud nastane velmi chladná zima nebo dojde k přerušení dodávek, může to vést k velmi kritickým situacím - a v důsledku toho k nedostatku a výrazně vyšším cenám,“ dodal.

Plynové zásoby v Německu vstupují do topné sezony na rekordní úrovni 96,55 procenta. To představuje solidní základnu pro zimní období v nejvýznamnější evropské ekonomice a mnohem komfortnější pozici v porovnání se situací před rokem.

V roce 2022 se Německo snažilo narychlo naplnit své zásobníky plynu poté, co bývalý klíčový dodavatel Rusko zastavilo dodávky prostřednictvím plynovodu Nord Stream, což vyvolalo obavy, že si domácnosti nebudou moct v zimě dostatečně zatopit. Kromě toho Berlín prosazoval výstavbu terminálů na dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) jako alternativního zdroje dodávek, což jsou podle Krebbera snahy, které mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti dodávek.

Do doby, než budou k dispozici pevné terminály, Německo využívá plovoucí skladovací jednotky zpětného zplynování (FSRU), které mají pomoci nahradit dodávky ruského plynu. Tři jednotky FSRU jsou činné v přístavech Wilhelmshaven, Brunsbüttel a Lubmin poté, co Německo zajistilo jejich pronájem a připojení na pevninu. Ve Wilhelmshavenu, Mukranu a Stade mají na letošní zimu přibýt další lodě. Krebber uvedl, že existuje riziko zpoždění a pro Berlín je klíčové, aby pokračoval v plánovaném rozšiřování infrastruktury LNG.

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes klesá kvůli vysoké úrovni evropských zásob, vysokým norským dodávkám, silnému toku LNG a mírnému počasí.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v příštím měsíci ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku ztrácela krátce před 13:00 středoevropského letního času přes dvě procenta a nacházela se pod 38 eury (zhruba 930 korun) za megawatthodinu.