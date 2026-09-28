Nejúspěšnější rok v historii. Zbrojař STV Group vydělal 7,5 miliardy
Česká zbrojařská skupina STV Group má za sebou rekordní rok. Čistý zisk jí loni vzrostl téměř o 40 procent na 7,5 miliardy korun a tržby se více než zdvojnásobily na 24,4 miliardy. Firma, která dodává vojenský materiál na Ukrajinu, zároveň výrazně rozšiřuje vlastní výrobu a omezuje závislost na zahraničních dodavatelích.
České zbrojařské skupině STV Group loni vzrostl čistý zisk téměř o 40 procent na 7,5 miliardy korun. Tržby se více než zdvojnásobily z předloňských 11,6 miliardy na 24,4 miliardy korun. Firma, která dodává vojenský materiál také na Ukrajinu, označila loňský rok za nejúspěšnější ve své historii. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Na dividendách STV Group vyplatila celkem 4,5 miliardy korun.
„Zcela zásadní vliv na výrobní a obchodní činnosti společnosti STV Group má vznik válečného konfliktu na Ukrajině na konci února 2022,“ uvedla firma. Od března 2022 začala na Ukrajinu dodávat především munici a tankovou a dělostřeleckou techniku. Zpočátku šlo hlavně o přeprodej munice ze skladových zásob a od třetích stran, od roku 2024 už ale podle společnosti pochází naprostá většina prodejů z vlastní výroby.
Ještě včera se mluvilo o prudkém růstu zisku a vyšších ambicích. Dnes Colt řeší, kdo ho povede dál. Generální ředitel Radek Musil na konci září odchází z osobních důvodů a zbrojařská skupina za něj zatím nemá náhradu. Dočasně si její řízení rozdělí tři členové představenstva.
Colt přichází o šéfa. Radek Musil končí
Zprávy z firem
Ještě včera se mluvilo o prudkém růstu zisku a vyšších ambicích. Dnes Colt řeší, kdo ho povede dál. Generální ředitel Radek Musil na konci září odchází z osobních důvodů a zbrojařská skupina za něj zatím nemá náhradu. Dočasně si její řízení rozdělí tři členové představenstva.
Vlastní výroba zvedla ziskovost
Přestože ceny vojenského materiálu na trhu loni klesaly, ziskovost STV Group dál rostla. Firma to přičítá především rozhodnutí nahradit drahé zahraniční subdodávky vlastní domácí produkcí.
Do rozšiřování výrobních kapacit proto výrazně investovala. Plně lokalizovanou má například výrobu těl granátů pro dělostřeleckou munici ráží 155, 152 a 122 milimetrů. Pokročily také přípravy na plnou soběstačnost ve výrobě bezdýmných prachů a dělostřeleckých zapalovačů.
Munice pro Caesar i Leopardy
STV Group se současně připravovala na dodávky dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů pro děla Caesar české armády a pokračovala v sériových dodávkách munice pro RPG-7 a balistických vest.
„Společnost rovněž pokračuje v plnění vyhraných veřejných zakázek na dodávky tankové munice ráže 120 mm pro tanky Leopard 2A4 a munice ráže 30x165 mm,“ uvedla firma.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
STV Group vyrábí mimo jiné střelivo do ručních palných zbraní, středorážovou, minometnou, tankovou a dělostřeleckou munici, plastické trhaviny, ruční palné zbraně či protitankové zbraně. Do skupiny patří také Poličské strojírny na Svitavsku, které vyrábějí velkorážovou munici, opravují vojenskou techniku a dodávají náhradní díly.
Vlastníky STV Group, která patří pod holding STV Invest, jsou Martin Drda a Ludmila Drdová. Ke konci roku měla firma 570 zaměstnanců.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.