Colt přichází o šéfa. Radek Musil končí
Ještě včera se mluvilo o prudkém růstu zisku a vyšších ambicích. Dnes Colt řeší, kdo ho povede dál. Generální ředitel Radek Musil na konci září odchází z osobních důvodů a zbrojařská skupina za něj zatím nemá náhradu. Dočasně si její řízení rozdělí tři členové představenstva.
Colt CZ prochází významnou změnou ve vedení právě ve chvíli, kdy hlásí silný růst. Den po zveřejnění pololetních výsledků skupina oznámila, že Radek Musil k 30. září skončí ve funkci generálního ředitele i místopředsedy představenstva. Odstupuje z osobních důvodů, které společnost blíže neupřesnila. Jeho rezignaci přijala dozorčí rada.
Musil vedl Colt CZ od ledna 2025. Předtím strávil 25 let v čele společnosti Sellier & Bellot, jednoho z významných výrobců munice, který dnes do skupiny patří.
Odchod přichází krátce poté, co Colt oznámil, že za první pololetí zvýšil čistý zisk meziročně o téměř 73 procent na 1,6 miliardy korun. Skupina zároveň zvedla výhled hospodaření na celý letošní rok.
Český Colt cítí vítr v zádech. Daří se mu u armádních kontraktů, zvyšuje ziskovost munice a díky Synthesii získal pod kontrolu i důležitou část dodavatelského řetězce. Výsledkem je silné pololetí a vyšší očekávání pro celý rok.
Colt má nabito. Zisk mu prudce roste, zvedá výhled
Zprávy z firem
Český Colt cítí vítr v zádech. Daří se mu u armádních kontraktů, zvyšuje ziskovost munice a díky Synthesii získal pod kontrolu i důležitou část dodavatelského řetězce. Výsledkem je silné pololetí a vyšší očekávání pro celý rok.
Nového šéfa Colt zatím nemá
Pozice generálního ředitele zůstane po Musilově odchodu dočasně neobsazená. Colt předpokládá, že jeho nástupce jmenuje v posledním čtvrtletí letošního roku nebo v prvním čtvrtletí roku příštího.
Od 1. října si výkonné řízení skupiny rozdělí tři členové představenstva. Jan Holeček, který se stane jeho místopředsedou, převezme obchod a marketing v segmentech ručních palných zbraní a munice. Martin Durčák bude řídit segment energetických materiálů a dosavadní místopředseda představenstva Josef Adam ponese odpovědnost za ostatní oblasti řízení skupiny.
Firma uvádí, že takto nastavená struktura má zajistit kontinuitu do nástupu nového generálního ředitele.
Musil vedl Colt při rozšiřování skupiny
Za Musilova působení Colt dokončil integraci společnosti Sellier & Bellot, uzavřel nové mezinárodní kontrakty a rozšířil své podnikání o energetické materiály díky převzetí většinového podílu ve společnosti Synthesia Nitrocellulose.
„Za poslední dva roky jsme se významně posunuli v konkurenceschopnosti. Naše společnosti výrazně zrychlily proces vývoje nových produktů, přivedli jsme do Skupiny nové kolegy a položili základy řady projektů pro její další rozvoj,“ uvedl Musil v tiskové zprávě.
Poděkoval také zaměstnancům a dodal, že podle něj mají hlavní společnosti Colt CZ Group potenciál stát se globálními lídry ve svých oborech.
Předseda dozorčí rady Jan Drahota vyzdvihl Musilův přínos nejen pro Colt, ale i pro Sellier & Bellot. „Jeho důraz na provozní efektivitu považuji za naprosto zásadní pro naši budoucí konkurenceschopnost a tvorbu hodnoty pro akcionáře,“ uvedl Drahota. Podle něj Musil předává skupinu „ve velmi dobré kondici a se zkušeným manažerským týmem“.
Colt CZ vyrábí palné zbraně, munici a energetickou nitrocelulózu. Ve 13 výrobních závodech v šesti zemích zaměstnává více než 4500 lidí. Jeho akcie se obchodují na pražské burze a od letošního dubna také v Amsterdamu.
Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE a estonská obranně-technologická společnost Frankenburg Technologies plánují společný vývoj technologií proti bezpilotním prostředkům. Memorandum o porozumění podepsaly firmy v Tallinu během Estonsko-českého podnikatelského fóra, kterého se zúčastnil také prezident Petr Pavel. Technologie chtějí dodávat Ukrajině i členským státům NATO.
Colt CZ spojí síly s estonskou firmou. Chtějí vyvíjet technologie proti dronům
Zprávy z firem
Zbrojařská skupina Colt CZ Group SE a estonská obranně-technologická společnost Frankenburg Technologies plánují společný vývoj technologií proti bezpilotním prostředkům. Memorandum o porozumění podepsaly firmy v Tallinu během Estonsko-českého podnikatelského fóra, kterého se zúčastnil také prezident Petr Pavel. Technologie chtějí dodávat Ukrajině i členským státům NATO.
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