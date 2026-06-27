Mladí Češi nejsou jen generace kávy a zážitků. Šetří víc, než se čekalo
Generace Z není finančně bezstarostná, ale spíš pod tlakem. Drahé bydlení a nejistá budoucnost nutí mladé Čechy přemýšlet o penězích už od první výplaty. Podle Air Bank si více než polovina lidí do 25 let zvládá odložit alespoň desetinu příjmu a mladí stále častěji sahají i po investicích.
Představa, že mladí Češi všechno utratí za výběrovou kávu, cestování a zážitky, dostává trhliny. Nový průzkum Air Bank ukazuje, že část generace Z se k penězům chová opatrněji, než se o ní často říká. Podle dat banky si 57 procent lidí do 25 let zvládá každý měsíc bez větších problémů odložit alespoň desetinu příjmu. U lidí ve věku 26 až 60 let je tento podíl téměř o deset procentních bodů nižší.
„Mohli bychom očekávat, že lidé okolo čtyřicítky mají vyšší příjmy a mohou si úspory dovolit spíše. Je zřejmé, že mladí lidé jsou finančně zodpovědnější, než si často myslíme,“ říká Petr Žabža, vedoucí týmu Investic v Air Bank.
GenZ ví, za co utrácí
Z průzkumu vyplývá, že mladí sice často nemají tak vysoké příjmy jako starší generace, ale pečlivěji sledují, za co utrácejí. Air Bank uvádí, že nejmladší dospělí měsíčně vydají za věci pro radost zhruba tři tisíce korun. Lidé ve středním věku se podle průzkumu blíží čtyřem tisícům.
Banka sledovala i symbol posledních let: kávu v kavárně. Nejmladší generace si jí podle průzkumu dopřává méně než ostatní věkové skupiny, v průměru 3,4 šálku týdně při ceně 60 korun za šálek.
To ovšem neznamená, že mladí nemají finanční problémy. Spíš se ukazuje, že kvůli drahému bydlení a nejistotě musejí o penězích přemýšlet dřív než předchozí generace.
Jen osm procent mladých Čechů ve věku od 16 do 30 let si nevydělává. Téměř 28 procent jich pracuje, zatímco 58 procent si přivydělává formou brigád. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro on-line investiční platformu Portu, kterého se zúčastnilo 522 respondentů z ČR.
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Jen osm procent mladých Čechů ve věku od 16 do 30 let si nevydělává. Téměř 28 procent jich pracuje, zatímco 58 procent si přivydělává formou brigád. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro on-line investiční platformu Portu, kterého se zúčastnilo 522 respondentů z ČR.
Investice místo peněz na běžném účtu
Air Bank už dříve uvedla, že více než 70 procent lidí do 30 let aktivně investuje. Mladí častěji než starší generace sahají po akciích, ETF fondech nebo kryptoměnách a méně se bojí začít s menšími částkami.
Podle banky třetina mladých považuje za smysluplné začít investovat i s 500 korunami měsíčně. V celé populaci to tak vidí necelá pětina lidí.
„Mladá generace je pod větším tlakem kvůli cenám bydlení, a proto je nucena o penězích přemýšlet strategicky už od první výplaty. Často si může dovolit odkládat menší částky. Klíčem je však pravidelnost a dlouhodobost,“ říká Žabža.
Podle něj mladým pomáhá hlavně čas. Delší investiční horizont jim umožňuje snášet větší výkyvy a volit dynamičtější nástroje.
Mladí Češi narození v roce 2000 měli v prvních 25 letech života zhruba o 40 procent vyšší uhlíkovou stopu než generace jejich prarodičů, tedy lidé narození v roce 1940. Rozdíl může činit až 80 tun oxidu uhličitého na osobu, píše v komentáři ekonom Lukáš Kovanda.
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Mladí Češi narození v roce 2000 měli v prvních 25 letech života zhruba o 40 procent vyšší uhlíkovou stopu než generace jejich prarodičů, tedy lidé narození v roce 1940. Rozdíl může činit až 80 tun oxidu uhličitého na osobu, píše v komentáři ekonom Lukáš Kovanda.
Ne všichni mladí jsou vítězové
Obraz mladé generace ale není jednoznačný. I data Air Bank ukazují velké rozdíly. Zhruba čtvrtina mladých podle banky neinvestuje vůbec, protože s penězi vyjde jen těsně. Na opačné straně stojí téměř stejně velká skupina, která do investic posílá více než dva tisíce korun měsíčně.
Nezávislý průzkum České bankovní asociace a agentury Ipsos navíc připomíná, že mladí lidé ve věku 18 až 34 let sice ve finanční gramotnosti meziročně zaznamenali největší zlepšení, ale pořád mají nejslabší výsledky ze sledovaných věkových skupin.
To je důležité i pro banky a investiční platformy. Mladí lidé se o peníze zajímají, více využívají mobilní aplikace a častěji hledají investiční možnosti, zároveň ale nemusí mít dostatek zkušeností ani finanční rezervu na případné chyby.
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Drahé bydlení mění finanční chování mladých
To, že mladí Češi šetří a investují, nemusí nutně znamenat, že mají peněz nazbyt. Spíš se učí žít v prostředí, kde je vlastní bydlení stále hůře dostupné a větší životní rozhodnutí jako právě pořízení bydlení nebo založení rodiny jsou nuceni odkládat.
Ukazuje to i průzkum Deloitte Gen Z & mileniálové. Podle něj kvůli nepříznivé finanční situaci odkládá zásadní životní rozhodnutí 53 procent českých příslušníků generace Z a 62 procent mileniálů. Největší obavy mají mladí lidé z životních nákladů a nedostupného bydlení.
„Může se zdát, že čeští mileniálové a Gen Z odkládají zásadní životní rozhodnutí, anebo se jim do určité míry vyhýbají. Opak je ale pravdou. V dnešním světě plném nejistot a neustálých změn pouze přijímají jiný přístup – jednají o důležitých věcech s rozvahou a promyšleně,“ říká Andrea Černá, expertka na HR trendy a manažerka ve společnosti Deloitte.
Podle Deloitte si vlastní bydlení nemůže dovolit 55 procent českých mileniálů a 59 procent příslušníků generace Z. Dostupnost bydlení zároveň ovlivňuje i kariérní rozhodování: u české generace Z v 74 procentech případů, u mileniálů v 71 procentech.
„Česko se už několik let řadí mezi země s nejhorší dostupností nového bydlení v Evropě. Nejvíce tato situace dopadá právě na mladou generaci. Stejně jako loni, ani letos zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla rychle zlepšit. Pokud chceme tento trend zvrátit, budeme potřebovat mnohem intenzivnější bytovou výstavbu a současně jednodušší schvalovací procesy,“ říká Petr Hána, ředitel oddělení nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte.
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Banky vidí novou generaci klientů
Pro banky, investiční platformy a fintechy je generace Z důležitá. Mladí chtějí mít peníze pod kontrolou, vyžadují rychlý přístup přes mobilní aplikace a nechtějí mít pocit, že jsou jejich úspory zamčené na roky.
„Z dat vidíme dvě věci zároveň: mladí se nebojí akcií a ETF, sledují podcasty a jsou zdravě skeptičtí k investičním mýtům. Zároveň ale vyžadují vysokou likviditu – nechtějí mít pocit, že jsou zamčeni na roky,“ říká Žabža.
Pro finanční domy je to byznysová příležitost. Mladí lidé často začínají s menšími částkami, ale pokud si vytvoří návyk pravidelného spoření a investování, mohou být pro banky dlouhodobě velmi cennou skupinou klientů.
Mýtus o generaci, která utrácí všechno za zážitky, tak neplatí plošně. Mladí Češi mají často hluboko do kapsy, ale právě proto se učí s penězi zacházet opatrněji. Ne vždy z nadšení pro investice. Často z nutnosti.
Data Air Bank ukazují rostoucí disciplínu při šetření a investování. Deloitte k tomu přidává druhou stranu příběhu: kvůli drahému bydlení a životním nákladům mladí lidé odkládají zásadní rozhodnutí. Generace Z tak není bezstarostná generace kávy a zážitků, ale generace, která se učí plánovat pod tlakem.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.