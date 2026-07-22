Banky projdou kvůli AI kompletní proměnou. Když ji zvládnou
V příštích letech přestane compliance fungovat jako samostatná kontrolní vrstva a začlení se do každodenního provozu banky. Půjde o systém, v němž umělá inteligence sleduje rutinní činnosti a lidé posuzují pouze skutečně nejednoznačné případy, píše v komentáři pro newstream.cz Jiří Voldán ze společnosti Avenga.
Po desetiletí banky vnímaly řízení rizik a plnění regulatorních požadavků především jako náklad, který je třeba udržet pod kontrolou. Pachatelé finanční kriminality jsou stále sofistikovanější a reagují rychleji než kdy dříve, zatímco klienti očekávají rychlou odpověď na svou žádost během několika minut, nikoli dnů.
Bankovní sektor je stále rozkročen mezi ambiciózními plány a jejich skutečným naplněním. V nejnovějším globálním průzkumu EY/IIF o řízení rizik v bankovnictví 72 procent manažerů odpovědných za řízení rizik uvádí, že jejich útvary zatím využívají umělou inteligenci jen v omezené míře, zatímco 80 procent z nich označuje kvalitu a dostupnost dat za hlavní překážku. Se stejnou situací se setkávám také při jednáních s vedením bank ve střední Evropě: mnoho pilotních projektů, ale jen minimum skutečných výsledků.
Problémem je málokdy samotný model. Ani ten sebelepší totiž nedokáže spolehlivě rozhodovat, pokud jsou zákaznická data roztříštěna v zastaralé infrastruktuře nebo pokud banka nedokáže regulátorům vysvětlit, jak model ke svému závěru dospěl.
Banky, které uspějí, změní pohled na řízení rizik. Inteligentní řízení rizik (transparentní, vysvětlitelné a automatizované) se stane nástrojem růstu výnosů: podpoří rychlejší proces onboardingu nových klientů, průběžnou aktualizaci a ověřování klientských údajů (KYC), dynamickou cenotvorbu a rychlejší rozhodování o úvěrech. Kontrola, která kdysi transakci zdržovala, se může stát důvodem, proč je schválena dříve.
Bankéř, nebo chat?
Je tu ale ještě jeden trend. Klienti se stále častěji obracejí na AI asistenty s dotazy, jak refinancovat hypotéku, investovat své úspory nebo porovnat poplatky. Pokud se AI asistent stane prvním místem, kam se klient obrátí pro finanční radu, banky, jejichž nabídku nedokáže dohledat a vyhodnotit, nebudou brány v úvahu. Strojově čitelné produktové informace, otevřená API a rámce pro řízení rizik, které dokážou posuzovat žádosti podané prostřednictvím AI asistentů, se proto stanou jedním z klíčových předpokladů konkurenceschopnosti bank.
V příštích letech přestane compliance fungovat jako samostatná kontrolní vrstva a začlení se do každodenního provozu banky. Půjde o systém, v němž umělá inteligence sleduje rutinní činnosti a lidé posuzují pouze skutečně nejednoznačné případy. Regulační orgány budou stále více dohlížet na algoritmy, nikoli pouze na dokumentaci. Banky, které tuto změnu zvládnou jako první, se nejen vyhnou pokutám, ale promění důvěru v konkurenční výhodu.
Autorem je Jiří Voldán, viceprezident pro realizaci projektů pro podnikové zákazníky ve společnosti Avenga
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