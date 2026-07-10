Zdravá výživa, vůně Orientu i český design. Tohle jsou nejlepší prodejny června
Brněnský Vilgain, pražské Krásy Orientu a českobudějovický Place Store ukazují tři rozdílné cesty k modernímu retailu. Červnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop ocenilo propojení zdravého životního stylu s e-shopem, autentickou atmosféru i podporu českých designérů.
Ať už jde o nový pohled na zdravé stravování, autentický orientální koncept nebo podporu českých designérů a lokálních tvůrců, červnoví vítězové soutěže Visa Czech Top Shop ukazují, jak rozdílnými způsoby lze vytvářet kvalitní zákaznickou zkušenost. První místo získala prodejna Vilgain v brněnské Galerii Vaňkovka, druhé obsadily pražské Krásy Orientu a třetí místo patří prodejně Place Store v Českých Budějovicích.
Vilgain mění podobu prodejny zdravého životního stylu
První místo získala prodejna Vilgain v Galerii Vaňkovka, která ukazuje, jak může vypadat moderní retail zaměřený na zdravý životní styl. Nejde ani o klasickou prodejnu sportovní ani zdravé výživy. Koncept propojuje vlastní potraviny, čerstvé lokální produkty, hotová jídla i doplňky stravy do jednoho logicky uspořádaného celku.
Interiér sází na čistý, minimalistický design bez vizuálního smogu, díky kterému vynikne samotný sortiment a zákazníci se v prodejně snadno orientují. Důležitou součástí konceptu je také propojení kamenné prodejny s e-shopem, možnost vyzvednutí online objednávek i věrnostní program značky.
Pozitivní hodnocení získal také odborně proškolený personál, který dokáže poradit s výběrem potravin i suplementy. Vilgain tak ukazuje, že i specializovaný retail může fungovat jako propojený ekosystém kamenné prodejny, e-shopu a vlastních produktů.
Krásy Orientu staví na autentické atmosféře
Druhé místo obsadila pražská prodejna Krásy Orientu, která zákazníky přenese do světa orientálních vůní, kosmetiky a dekorací. Přestože jde o komornější prostor, působí díky pečlivě vybraným detailům velmi osobitě.
Rozsvícené orientální lampy, výrazná vůně parfémů i tematická výzdoba vytvářejí prostředí, které podtrhuje charakter celé prodejny. Sortiment je přehledně uspořádaný, zákazníci mohou využít testery parfémů a snadno se zorientují díky dobře viditelným cenám. Celkový dojem doplňuje vstřícný personál, který ochotně poradí, ale zároveň nechává zákazníkům dostatek prostoru pro vlastní výběr.
Place Store dává prostor českým tvůrcům
Třetí místo obsadil českobudějovický Place Store, který podporuje české značky, designéry a lokální tvůrce. Na jednom místě zde zákazníci najdou pečlivě vybraný mix módy, kosmetiky, knih, svíček, šperků, kabelek i dalších designových produktů.
Přestože je nabídka velmi pestrá, prodejna si zachovává otevřený charakter a intuitivní uspořádání také usnadňuje orientaci. Minimalistický interiér nechává vyniknout samotným výrobkům a podporuje objevování originální české tvorby.
Vítěz červnového kola se přidává k dalším letošním finalistům, kteří budou usilovat o titul absolutního vítěze soutěže Visa Czech Top Shop za rok 2026.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.