Národní muzeum zvažuje další budovu. Muzeum světa by se stalo součástí komplexu

Tým vytvořený vedením Národního muzea v Praze vytváří koncept multimediálního muzea světových kultur, které pracovně nazvali Muzeum světa - Museum Mundi. Mohlo by vzniknout v místě zastřešení kolejiště hlavního nádraží.

Investoři už před časem uvedli, že by tam měla vzniknout veřejně prospěšná budova. Zástupci Národního muzea už o plánech informovali ministerstvo kultury a začínají vyjednávání o podmínkách realizace projektu. V optimálním případě by se mohlo začít stavět do sedmi let. Uvedl to generální ředitel Národního muzea v Praze Michal Lukeš.

"V Praze pravděpodobně nevznikla muzejní novostavba od vzniku Národního technického muzea. Jestli chceme opravdu kvalitní muzeum se sbírkovými předměty a prezentovat inovativně svět, tak to ve stávajících prostorách neuděláme," řekl Lukeš. "Chceme nabídnout procházku životem ukazující, že lidé mají mnoho společných znaků jako narození, výchova a dětství, vztah k času a prostoru, domov a bydlení, obchod, medicína, zákon a právo, vláda, konflikt, pohřby a další. Až na tom bychom stavěli pestrost a rozdílnost. Heslem by bylo 'Jednota v pestrosti'. Hledáme cestu, jak lidskou civilizaci prezentovat neotřelým způsobem," dodal.

Náprstkovo muzeum nestačí

Sbírky světové kultury se v současné době nacházejí v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, které však kapacitně plánům NM nestačí a v současné době procházejí rekonstrukcí. "Začali jsme promýšlet nový koncept, jak prezentovat sbírky světové kultury, a dospěli jsme k názoru, že v jeho prostorách vybudovat Muzeum světa není možné. Má návštěvnické limity a expozice se tam nevejdou. Tak si myslíme, že Česká republika by si zasloužila postavit novou stavbu," prohlásil Lukeš.

V muzeu již vznikl tým, který má za úkol vytvořit nový inovativní obsah zvažovaného Muzea světa. Je složený ze zástupců Náprstkova muzea, Karlovy univerzity, Akademie věd a spolupracuje také s etnologem, antropologem a vědeckým novinářem Martinem Rychlíkem. Pražský magistrát na konci června oznámil, že začne řešit změnu územního plánu, která v případě schválení umožní zastřešení kolejiště hlavního nádraží a výstavbu nad ním.

"Rádi představu nové budovy Národního muzea podpoříme. Prostor nad vinohradskými tunely je svou blízkostí k tzv. Muzejní oáze pro takovou stavbu opravdu vhodný, předpokládáme, že nepůjde jen o muzeum, ale o místo s velkým vzdělávacím potencionálem ve vztahu k široce chápanému vzdělávání mladé generace," sdělil pražský náměstek pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

Centrální muzejní komplex

Žádost o změnu územního plánu podala společnost CR-City, ve které jsou zastoupeny mimo jiné České dráhy a Penta. Proti záměru na zasedání protestovali někteří obyvatelé, s pořízením změny nesouhlasí ani část městských zastupitelů.

"Myslíme si, že je to naprosto ideální místo pro naše plánované Muzeum světa. Rozšířila by se kapacita stávající budovy Národního muzea, které už někdy náporu návštěvníků nestačí. Muzeum světa by šlo také provozovat pro přednášky, filmové projekce a podobně. Vznikly by tři domy Národního muzea 19., 20. a 21. století s možností podzemního propojení. Měli bychom v nich témata příroda, historie a svět. Vyrostl by tak velký centrální muzejní komplex napojený na hlavní nádraží a metro," sdělil ředitel NM Lukeš. Podle něj se jedná o poslední možnost, jak mohou muzeum rozšířit na stávajícím území.

