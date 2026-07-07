Kratom zdraží a mladí se k němu nedostanou. Zákaz e-shopů může posílit černý trh
Kratom by se měl prodávat až od 21 let, zatížit vyšší DPH i spotřební daní a nabízet pouze v přísně kontrolovaných provozovnách. Odborníci většinu vládního návrhu podporují, zákaz e-shopů ale odmítají. Varují, že by zákazníky mohl vytlačit na darknet a do nelegálního obchodu.
Přísnější věková hranice, vyšší daně a důkladnější kontrola prodeje. Většinu opatření z připravovaného zákona o kratomu odborníci na závislosti podporují. Kritizují ale plánovaný zákaz internetového prodeje a další překážky pro podnikatele, které by podle nich mohly posílit černý trh.
Vyplývá to ze stanoviska Think tanku Racionální politiky závislostí k návrhu označovanému jako lex kratom. Balík novel připravila ministerstva zdravotnictví a financí a podle dosavadního plánu by měl začít platit od ledna příštího roku.
„Věcný obsah balíku z velké části potvrzuje to, o co zastánci racionální politiky usilují dlouhodobě. Regulovaný a zdaněný trh místo prohibice,“ uvedl think tank.
„Alkohol by lékaři neměl být doporučován v žádném případě,“ říká kardiolog Miloš Táborský, další host seriálu Kód: Longevity. V rozhovoru vysvětluje, proč zdravé stárnutí nestojí na zázračných řešeních, ale na prevenci, pohybu, spánku, práci se stresem a znalosti vlastních rizik.
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„Alkohol by lékaři neměl být doporučován v žádném případě,“ říká kardiolog Miloš Táborský, další host seriálu Kód: Longevity. V rozhovoru vysvětluje, proč zdravé stárnutí nestojí na zázračných řešeních, ale na prevenci, pohybu, spánku, práci se stresem a znalosti vlastních rizik.
Kratom zdraží a bude až od 21 let
Kratom a jeho extrakty se v Česku řadí mezi psychomodulační látky. Legálně se mohou prodávat dospělým v licencovaných obchodech, do kterých nesmějí děti. Internetový prodej dnes mohou provozovat pouze kamenné prodejny.
Nově by se věková hranice zvýšila z 18 na 21 let. Prodejny by zároveň musely zabránit pohledu dovnitř přes dveře a výlohy a velikost názvu firmy u vchodu by nesměla přesáhnout tři centimetry.
Přísnější pravidla by platila také pro hygienu, balení a označování výrobků. Na obalu by musela být uvedena koncentrace, množství, složení a návod k použití.
Spotřební daň by podle koncentrace činila dvě, deset nebo 20 korun za gram či mililitr. Výrobky by dostaly kontrolní pásky a DPH by vzrostla z 12 na 21 procent. Poplatek za licenci jedné provozovny by se zvýšil z 20 na 30 tisíc korun.
Zákon má stanovit také maximální množství pro osobní potřebu. U práškové nebo pevné formy by šlo o 250 gramů, u tekutiny o 50 mililitrů.
Vyšší daně experti podporují
Odborníci souhlasí se spotřební daní, zvýšením DPH i odstupňováním sazby podle koncentrace účinné látky. Za správné považují také to, aby s kratomem mohli nakládat pouze licencovaní podnikatelé.
Vítají rovněž rozšíření hygienických pravidel z výroby na distribuci a maloobchod. Podporují i zvýšení věkové hranice na 21 let, stejné pravidlo by ale podle nich mělo platit také pro alkohol.
„Selektivní přísnost vůči kratomu při současné shovívavosti k alkoholu oslabuje důvěryhodnost celého preventivního argumentu,“ uvedl think tank.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Zákaz e-shopů může posílit darknet
Největší výhrady mají experti k úplnému zákazu internetového prodeje. Obávají se, že zákazníci přejdou k nelegálním prodejcům, na darknet nebo do šifrovaných chatovacích aplikací.
Místo zákazu navrhují zachovat licencované e-shopy s důkladným ověřováním věku. Podobný model by podle nich mohl být zaveden také u alkoholu a tabákových výrobků.
Kritizují rovněž další administrativní a finanční překážky pro podnikatele. Ty mohou podle nich omezit legální nabídku a snížit očekávaný výnos z daní.
Výhrady mají také k přesunu podrobných požadavků na obaly z vyhlášky přímo do zákona. Změny by se tím podle nich staly pomalejšími a méně pružnými.
Think tank Racionální politiky závislostí sdružuje odborníky na závislosti. U jeho vzniku stál někdejší národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.