Hackeři vystavili majiteli Albertu účet až za šest miliard. Česká aplikace stále nefunguje
Kyberútok na skupinu Ahold Delhaize má miliardové následky. Majitel českého Albertu očekává, že mu incident ve čtvrtém čtvrtletí ubere z tržeb až 250 milionů eur, téměř 6,1 miliardy korun. Firma zhoršila celoroční výhled a dál obnovuje zasažené systémy. Čeští zákazníci zatím nakupují bez aplikace Můj Albert, její slevy řetězec zpřístupnil všem.
Říjnový kybernetický útok se skupině Ahold Delhaize výrazně prodraží. „Na základě současných odhadů očekáváme, že incident sníží čisté tržby za čtvrté čtvrtletí o 200 až 250 milionů eur,“ uvedla společnost při zveřejnění hospodářských výsledků. Provozní zisk podle ní utrpí zásah v rozmezí 75 až 100 milionů eur. Další náklady si vyžádají opatření spojená s řešením incidentu a obnovou systémů. newsroom.aholddelhaize.com
Firma proto zhoršila celoroční výhled. Volný peněžní tok nyní očekává kolem 2,1 miliardy eur, zatímco dosud počítala nejméně s 2,3 miliardy. Slabší má být také růst upraveného zisku na akcii. Dopady útoku tak přicházejí v době, kdy se obchodní skupina připravuje na závěr roku a předvánoční nákupy.
Albert rozdává slevy i bez aplikace
V Česku je nejviditelnějším následkem incidentu nefunkční aplikace Můj Albert. Řetězec už 26. října upozornil, že její obnovení potrvá ještě několik týdnů, protože dokončuje dodatečná bezpečnostní opatření a ověřuje systémy. „Omlouváme se, že obnovení aplikace trvá déle, než jsme původně předpokládali,“ uvedl ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček. Podle něj chce firma aplikaci spustit až ve chvíli, kdy bude mít jistotu, že funguje bezpečně a spolehlivě.
Hackeři jsou čím dál vynalézavější. Po útocích na obchodní řetězce ve Francii přišla nová vlna úderů na jiné evropské řetězce. Incidenty byly hlášeny v Belgii, Irsku, Švédsku, Finsku a Estonsku. Obchodníci vyhodili jídlo za miliony eur.
V obchoďácích shnilo jídlo. Hackeři udělali z lednic trouby
Zprávy z firem
Hackeři jsou čím dál vynalézavější. Po útocích na obchodní řetězce ve Francii přišla nová vlna úderů na jiné evropské řetězce. Incidenty byly hlášeny v Belgii, Irsku, Švédsku, Finsku a Estonsku. Obchodníci vyhodili jídlo za miliony eur.
Ceny původně vyhrazené uživatelům aplikace proto Albert dočasně nabízí všem zákazníkům. Bez aplikace mohou využít také mimořádnou patnáctiprocentní slevu na nezlevněné výrobky značek Nature’s Promise a Albert Bio, která se odečítá automaticky při nákupu. Do těchto zákaznických výhod podle svého vyjádření řetězec investuje 20 milionů korun týdně. Kredity nasbírané před výpadkem mají zůstat zachovány a po obnovení aplikace být znovu k dispozici.
Obchody zůstaly otevřené, systémy firma odpojila
Skupina kvůli incidentu preventivně odstavila část systémů v Evropě a ve Spojených státech, včetně webů a nákupních aplikací. Dne 19. října potvrdila, že vyšetřování odhalilo útok, a podala trestní oznámení nizozemské policii. Kamenné prodejny podle společnosti zůstaly po celou dobu otevřené, rozsah omezení se však mezi jednotlivými značkami lišil. Web a aplikace nizozemského Albert Heijn už provoz obnovily, stejně jako elektronické obchodování belgického Delhaize.
Albert ve svém vyjádření z 26. října uvedl, že dosavadní šetření nepřineslo důkazy o odcizení citlivých údajů zákazníků, zaměstnanců ani obchodních partnerů. Vyšetřování ale pokračovalo, takže nešlo o definitivní závěr o bezpečnosti dat. Na obnově služeb a prověřování incidentu skupina spolupracuje s externími odborníky na kybernetickou bezpečnost i příslušnými úřady.
Další útok mířil na chlazení
Tím problémy skupiny neskončily. Podle agentury AFP čelil Ahold v pondělí dalšímu útoku, tentokrát na chladicí zařízení. Financial Times uvedly, že incident postihl přibližně čtyřicet prodejen Delhaize v Belgii. Útoky na chladicí systémy zároveň zasáhly supermarkety v několika dalších evropských zemích; k jejich provedení se zatím nikdo nepřihlásil.
Před útokem tržby rostly. Skupina chystá převzetí Tesca
Výsledky za třetí čtvrtletí, které říjnovému incidentu předcházelo, ještě ukazovaly růst. Tržby Aholdu Delhaize dosáhly 23,1 miliardy eur, meziročně o 1,9 procenta více při konstantních měnových kurzech. Upravený provozní zisk vzrostl o 0,4 procenta na 946 milionů eur. Akcie společnosti ve středu dopoledne na amsterodamské burze přidávaly přes dvě procenta, a překonávaly tak širší trh.
Český maloobchod čeká velká změna. Nizozemský Ahold, který v tuzemsku provozuje prodejny Albert, převezme Tesco v Česku a na Slovensku. Za transakci včetně závazků z nájmů zaplatí přibližně 1,7 miliardy eur, tedy 41,4 miliardy korun. Britský řetězec tak po třiceti letech opustí český trh. Obchod ještě musí schválit regulátoři.
Albert kupuje Tesco. Obchod za 41 miliard přepíše český maloobchod
Zprávy z firem
Český maloobchod čeká velká změna. Nizozemský Ahold, který v tuzemsku provozuje prodejny Albert, převezme Tesco v Česku a na Slovensku. Za transakci včetně závazků z nájmů zaplatí přibližně 1,7 miliardy eur, tedy 41,4 miliardy korun. Britský řetězec tak po třiceti letech opustí český trh. Obchod ještě musí schválit regulátoři.
Vedle obnovy systémů skupina připravuje také výrazné rozšíření svého podnikání ve střední Evropě. Na konci října oznámila dohodu o převzetí českého a slovenského podnikání Tesca. Dokončení transakce podléhá souhlasu regulátorů a dalším obvyklým podmínkám. Do té doby zůstávají obě firmy součástí Tesca a zákazníci mohou dál standardně využívat také Clubcard, včetně sbírání bodů a uplatňování kuponů.
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