Dawid Choczyński povede Zalando ve střední a východní Evropě
Módní e-shop Zalando má nového šéfa pro střední a východní Evropu. Dawid Choczyński od listopadu řídí devět trhů včetně Česka a Slovenska. Jeho úkolem bude podpořit růst firmy, dostat místní módní značky k milionům evropských zákazníků a více zapojit umělou inteligenci do nakupování. Právě region střední a východní Evropy považuje Zalando za jednu ze svých priorit.
Společnost Zalando, přední evropská technologická platforma zaměřená na módu a životní styl, má nového šéfa pro Česko a dalších osm zemí. Dawid Choczyński bude vedle Česka řídit obchodní aktivity také v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Jeho hlavním úkolem bude podpořit obchodní růst, rozvíjet vztahy se zákazníky a přizpůsobovat nabídku jednotlivým trhům. Role se ujal na začátku listopadu 2026.
Dawid Choczyński je manažerem s dlouholetou praxí v budování a rozvíjení e-commerce projektů v módním odvětví. Před nástupem do společnosti Zalando působil řadu let ve vrcholových řídících pozicích u předních hráčů v oblasti maloobchodu a e-commerce. Jako člen výkonného týmu, ředitel marketplace a ředitel nákupu a prodeje odpovídal za řízení klíčových obchodních aktivit: od nákupu a správy kategorií až po cenovou strategii a celkový rozvoj podnikání.
„Zalando je platforma, která od základu mění to, jak zákazníci nakupují módu a jak módní značky rostou napříč celou Evropou. Mým hlavním cílem je i nadále otevírat lokálním značkám dveře na evropský trh. V tomto regionu se pohybuji už léta, a tak dobře vím, jak obrovský obchodní potenciál střední a východní Evropa nabízí,“ říká nově jmenovaný generální ředitel Zalanda pro region CEE Dawid Choczyński.
Zalando by se podlě něj mělo stát pro místní výrobce a módní značky partnerem, který jim umožní oslovit miliony nových zákazníků. Důležitou roli v tom mají hrát také inspirativní obsah a technologie založené na umělé inteligenci.
Vybrat oblečení, které padne, a neztrácet čas hledáním. Právě to Češky a Češi očekávají od umělé inteligence při nákupech módy, ukazuje průzkum pro Zalando. Pro obchodníky je ve hře méně vrácených zásilek i vyšší tržby. Amazon a Walmart už posouvají AI od doporučování zboží k asistentům, kteří pomáhají sestavit košík nebo hlídají cenu.
Džíny, které konečně sedí. Češi chtějí od AI správnou velikost, obchody vyšší tržby
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Vybrat oblečení, které padne, a neztrácet čas hledáním. Právě to Češky a Češi očekávají od umělé inteligence při nákupech módy, ukazuje průzkum pro Zalando. Pro obchodníky je ve hře méně vrácených zásilek i vyšší tržby. Amazon a Walmart už posouvají AI od doporučování zboží k asistentům, kteří pomáhají sestavit košík nebo hlídají cenu.
Zalando posiluje ve střední Evropě. Pomoci má i umělá inteligence
Vedení společnosti od nového manažera očekává především další posílení pozice Zalanda na regionálních trzích.
„Do našeho týmu přináší vynikající povědomí o místním trhu i porozumění fungování módní e-commerce. Jeho ambicióznost a schopnost jít si za odvážnými cíli dokonale zapadají do naší firemní kultury,“ uvedla viceprezidentka Zalanda pro trhy Lisa Miczaika.
Společnost se chce v regionu zaměřit nejen na přímý prodej zákazníkům, ale také na služby pro obchodní partnery. Prostřednictvím svých platforem Zeos, Tradebyte a Scayle jim zpřístupňuje logistické, softwarové a další technologické kapacity.
V Česku Zalando rozvíjí mimo jiné nástroje využívající umělou inteligenci. Patří mezi ně nákupní asistent Zalando Assistant nebo virtuální zkušební kabinka, která zákazníkům pomáhá s výběrem oblečení. Firma zároveň rozšiřuje sortiment. Nově se zaměřuje například na luxusní módu a prodej dětského oblečení z druhé ruky v rámci nabídky Pre-owned.
Skupina Zalando propojuje přes 63 milionů aktivních zákazníků s více než 7 tisíci značkami na 29 trzích.
Second hand už není jen levnější alternativa k nákupu nového zboží. Stává se z něj nový retail a Vinted patří k jeho největším vítězům. Litevská platforma loni zvýšila hodnotu prodaného zboží téměř o polovinu a investoři ji oceňují na více než devět miliard dolarů.
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Second hand už není jen levnější alternativa k nákupu nového zboží. Stává se z něj nový retail a Vinted patří k jeho největším vítězům. Litevská platforma loni zvýšila hodnotu prodaného zboží téměř o polovinu a investoři ji oceňují na více než devět miliard dolarů.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.