Další revoluce Elona Muska na Twitteru. Zruší blokování uživatelů

Sociální síť X (dříve Twitter) prožije další revoluci pod šéfováním Elona Muska. Uživatelé ztratí možnost blokovat účty, které považují za nevhodné. Funkce zůstane jen u soukromých zpráv, nikoli ve veřejném feedu.

Reklama

Změna loga, změna jména a nyní další revoluce během pouhých několika týdnů čeká sociální síť X, která stále ještě běží na doméně Twitter.com. Její vlastník Elon Musk se totiž rozhodl k poměrně radikální inovaci. Uživatelé totiž ztratí možnost blokovat ve svém veřejném feedu další uživatele. Tato funkcionalita ale zůstane u soukromých zpráv.

„Funkce blokování bude smazána. Zůstane jen v přímých zprávách,“ uvedl v pátek Elon Musk, který je zároveň vlastníkem sociální sítě X a také uživatelem s největším počtem sledujících s více než 153 miliony uživatelů. Zároveň však zůstane možnost „ztlumení“ dalších účtů, nebudou tedy muset být vystavováni tolika nevyžádaným zprávám.

Musk žene neziskovku k soudu. Viní ji z neúspěchu Twitteru u inzerentů Leaders Internetová sociální síť X, která se donedávna jmenovala Twitter, tento týden podala žalobu na neziskovou organizaci bojující proti nenávistným projevům a dezinformacím na internetu. Žaloba tvrdí, že organizace s názvem Centrum pro obranu před digitální nenávistí (CCDH) zveřejnila nepravdivá tvrzení a povzbuzovala inzerenty k odchodu ze sítě X, píše Reuters. ČTK Přečíst článek

Změna politiky

Agentura Bloomberg zmiňuje, že kromě změny loga a neformálního titulu sítě za Muskova vlády nad firmou doznaly funkce Twitteru několika zásadních změn. „Od chvíle, co Musk síť koupil, změnil bezpečnostní podmínky sociální sítě, vyhodil obsahové moderátory a znovu zpřístupnil účty, které byly za předchozího vedení zablokovány (zejména šlo o účet dnes již exprezidenta USA Donalda Trumpa – pozn. aut.),“ uvedla reportérka Bloombergu Alex Barinka.

Agentura také připomíná, že výrazně ubylo institucionálních reklamních zadavatelů, kteří na Twitteru utrácejí peníze za reklamu a sponzorované odkazy.

Bitcoin padá. Má v tom prsty Musk? Trhy Největší kryptoměna bitcoin pokračuje ve čtvrtečním prudkém poklesu, dopoledne se propadla až na dvouměsíční minimum. Výprodejem v těchto dnech prochází celý globální trh a investoři se přednostně zbavují rizikovějších aktiv, za které jsou kryptoměny považovány. ČTK Přečíst článek

Muskova SpaceX je po letech opět v zisku. I přes obří investice do rakety Starship Zprávy z firem Vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska se v prvním čtvrtletí díky prudce rostoucím tržbám podařilo po dvou ročních ztrátách dosáhnout mírného zisku. Celkový zisk podle předběžných údajů činil 55 milionů dolarů (1,2 miliardy korun) při tržbách 1,5 miliardy dolarů, uvedl list The Wall Street Journal s odvoláním na dokumenty firmy, do kterých měl možnost nahlédnout. ČTK Přečíst článek