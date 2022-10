Moskvič před třiceti lety zkrachoval. Nyní jej Moskva kvůli odchodu Renaultu začne vyrábět znovu

Rusko plánuje letos v prosinci obnovit výrobu automobilů značky Moskvič ze sovětské éry, uvedl podle agentury Reuters moskevský starosta Sergej Sobjanin. Oživení zaniklé automobilové značky inicioval odchod Renaultu z ruského automobilového trhu kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Kontrolní podíl v moskevské továrně, v jejíchž halách se před renaulty vyráběly právě moskviče, francouzská automobilka prodala městu Moskva. Sobjanin v květnu uvedl, že v továrně zachová pracovní místa a obnoví výrobu moskvičů. Značka Moskvič byla založena kolem roku 1930 a fungovala až do roku 1991.

„Automobilový průmysl letos vážně propadl, ale přesto doufám, že se nám s pomocí ministerstva průmyslu a obchodu podaří závod v prosinci spustit," řekl podle agentury Interfax Sobjanin. Závod plánuje letos vyrobit 600 aut, z toho 200 elektromobilů. V následujícím roce má z jejích továrních hal vyjet 50 tisíc vozů.

Úřad moskevského starosty a největší ruský výrobce nákladních automobilů Kamaz se v srpnu dohodly na investici pěti miliard rublů (dvě miliardy korun) do moskevského závodu. Kamaz hledá pro výrobu aut v Moskvě zahraničního společníka. Podle zdrojů Reuters by mohl při vývoji a výrobě spolupracovat s čínským partnerem.

Moskviče se vrací, vyrábět je budou v Rusku místo renaultů. A prý budou i elektrické Zprávy z firem Po jedenadvaceti letech od ukončení výroby se na ruský trh vrátí automobilová ikona Sovětského svazu, značka Moskvič. Rozhodla se tak moskevská vláda poté, co na ni automobilka Renault převedla veškerá aktiva své ruské pobočky včetně továrny v hlavním městě. Důvodem odchodu francouzského výrobce z Ruska je invaze na Ukrajinu. Zbaví se tak i svého většinového podílu v továrně vyrábějící auta značky Lada, uvedla agentura Bloomberg. Dušan Kütner Přečíst článek

Renault prodal svůj většinový podíl v automobilce AvtoVAZ ruské státní společnosti NAMI údajně za jeden rubl, avšak s šestiletou opcí na zpětný odkup. Stejný podnik tento měsíc odkoupil aktiva japonského Nissanu za jedno euro.

Moskvič má své kořeny ve vozech, které jsou považovány za jedny z prvních sovětských automobilů z 20. a 30. let minulého století. Po druhé světové válce začala společnost vyrábět auta pod názvem Moskvič, což znamená Moskvan neboli obyvatel Moskvy. Podle analytické agentury Autostat je nyní v Rusku stále registrováno přibližně 200 tisíc moskvičů.

Dopady ruské krize jsou tu. Renault prodal o třetinu méně vozů Zprávy z firem Zrušení či omezení ruských aktiv se začíná projevovat ve výsledcích jednotlivých firem. Jednou z prvních, které přiznaly výrazný propad prodejů, se stala francouzská automobilka Renault, ČTK Přečíst článek

