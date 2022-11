Zpět do komunismu. Rusové začali po 30 letech vyrábět moskviče, ale jako „městský crossover“

Rusko po dvacetileté přestávce obnovilo výrobu automobilu Moskvič, známého ze sovětské éry. Vyrábí se v bývalém závodě francouzské automobilky Renault v Moskvě. Oznámil to výrobce nákladních automobilů Kamaz, který je technologickým partnerem závodu.

Reklama

Renault prodal v květnu ruskému státu kvůli invazi Ruska na Ukrajinu svůj většinový podíl v automobilce Avtovaz, podle médií zřejmě za jeden rubl, ale s šestiletou opcí, že jej může znovu odkoupit. Moskevský závod, nyní přejmenovaný na Moskevský automobilový závod Moskvič, Renault prodal za další rubl.

Rusko už plynovou válku fakticky prohrálo, říká Vladimír Hlavinka Money Válka na Ukrajině mimo jiné připomněla, že decentrální energetika posiluje bezpečnost dodávek elektřiny a tepla. „Jednu velkou elektrárnu můžete vyřadit z provozu rychle, ale v případě decentrálních zdrojů byste se musel hodně snažit, abyste narušil celou síť,“ říká v rozhovoru pro Export.cz Vladimír Hlavinka, generální ředitel společnosti Tedom, která vyváží plynové kogenerační jednotky do více než 50 zemí světa. Jan Žižka Přečíst článek

„První vozy Moskvič sjedou z výrobní linky v prosinci 2022," uvedl Kamaz. „Prvním modelem bude Moskvič 3," cituje ze sdělení automobilky agentura Reuters. Letos se má v závodě vyrobit jen 600 vozů. Obnovení výroby tak pravděpodobně nezmění chmurné vyhlídky celého odvětví. Roční prodej aut v Rusku by měl v letošním roce poprvé v novodobé historii činit méně než jeden milion.

Plán je 100 tisíc aut ročně

Cílem je zvýšit výrobu v závodě na 100 tisíc aut ročně, některé automobily by měly být elektrické. Uvedený počet je však hluboko pod průměrem výroby v odvětví, kde se pohybuje mezi 200 tisíci až 300 tisíci vozy ročně. Například americká automobilka Tesla ve svém závodě v Šanghaji vyrobí zhruba 22 tisíc vozů týdně.

Oživení se nekoná. Aut se stále prodává míň Zprávy z firem Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii podle Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) v říjnu pokračoval v růstu. ČTK Přečíst článek

Reklama

Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že k výrobě obnoveného Moskviče bude využita designová, inženýrská a výrobní platforma čínské automobilky JAC.

Západní sankce uvalené na Moskvu po invazi ruských vojsk na Ukrajinu zkomplikovaly zemi přístup k součástkám vyrobeným v zahraničí. Řada zahraničních výrobců aut pak z Ruska odešla. Kamaz a vláda vytvořily nové dodavatelské řetěze, ale podrobnosti nezveřejnily.

Inflace přes padesát procent nebo první supermarket. 15 klíčových bodů polistopadové ekonomiky Leaders Překotná transformační doba na počátku devadesátých let přinesla hned několik zásadních událostí navždy měnící naše životy. Ale tím velké ekonomické události zdaleka nekončí. Za posledních třicet let od 17. listopadu 1989 jich byla celá řada. Redakce newstream.cz vybrala 15 nejdůležitějších, ať už pozitivně, tak i negativně měnící naše životy i podnikání. Stanislav Šulc Přečíst článek

Model Moskvič 3 je popisován jako městský crossover s benzinovým motorem a s automatickou nebo manuální převodovkou.

Značka Moskvič byla založena kolem roku 1930 a fungovala až do roku 1991. Moskvič má kořeny ve vozech považovaných za jedny z prvních sovětských automobilů z 20. a 30. let minulého století. Po druhé světové válce se auta začala vyrábět pod názvem Moskvič, což znamená Moskvan neboli obyvatel Moskvy. Podle analytické agentury Autostat je nyní v Rusku stále registrováno přibližně 200 tisíc moskvičů.

Stíny nad autoprůmyslem. Problém s čipy potrvá ještě další dva roky Money Automobilový průmysl se bude s omezováním výroby v důsledku nedostatku čipů potýkat přinejmenším do roku 2024. Předpovídá to podle agentury DPA studie poradenské společnosti Alix Partners. Studie upozorňuje, že poptávka po čipech pro automobily s rozvojem digitalizace a elektrifikace roste, zatímco dodavatelé čipů se kvůli hrozbě hospodářské recese a stoupajícím úrokovým sazbám zdráhají investovat do nových výrobních kapacit. ČTK Přečíst článek