Matematici si s tím lámali hlavu přes 160 let. Teď slavný problém možná rozlouskl Claude
Jeden z nejslavnějších matematických problémů možná našel řešení po více než 160 letech. Matematik Levent Alpöge z americké společnosti Anthropic tvrdí, že s pomocí modelu Claude vytvořil důkaz Riemannovy hypotézy. Verdikt ale ještě nepadl – Clayův matematický institut ji zatím dál vede jako nevyřešenou a upozorňuje, že ověřování může trvat dlouho.
Matematici se Riemannovou hypotézou zabývají už od roku 1859. Teď matematik Levent Alpöge, který zároveň pracuje pro americkou společnost Anthropic, tvrdí, že se mu podařilo najít její důkaz s pomocí modelu umělé inteligence Claude. Pokud se výsledek potvrdí, půjde o řešení jednoho z nejslavnějších problémů moderní matematiky.
Alpöge svůj výsledek zveřejnil v pátek ve čtyřstránkovém oznámení na svém webu. Popsal, že v posledních měsících s Claudem řešil řadu matematických problémů, až ho podle vlastních slov model nakonec „nechal daleko za sebou“. Ze spolupráce s AI mělo vzniknout více než 250 tisíc stran materiálu. Alpöge zároveň připustil, že důkaz zveřejňuje ještě předtím, než sám stačil plně zvládnout rozsáhlou oblast matematiky, která s problémem souvisí.
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Milion dolarů je zatím stále ve hře
Riemannovu hypotézu formuloval německý matematik Bernhard Riemann v roce 1859 a týká se rozložení prvočísel. Clayův matematický institut ji zařadil mezi sedm problémů tisíciletí a za její vyřešení vypsal odměnu milion dolarů, tedy zhruba 22,3 milionu korun.
Několik hodin po Alpögeho oznámení však institut stále vedl hypotézu jako nevyřešenou. Jeho předseda, britský matematik Martin Bridson, označil oznámení za potenciálně historické, zároveň ale upozornil, že ověřování nebude jednoduché. „Cesta od dnešního oznámení ke skutečnému porozumění ale bude dlouhá a obtížná,“ uvedl.
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Objev přišel těsně po vstupu Anthropicu na burzu
Alpöge podle svých slov k výsledku dospěl v neděli pozdě večer. Poté se šéfa Anthropicu Daria Amodeie zeptal, zda může objev zveřejnit, protože firma se právě chystala vstoupit na burzu. Oznámení nakonec přišlo den po jejím debutu, při kterém Anthropic získal rekordních 81 miliard dolarů při ocenění 1,5 bilionu dolarů.
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