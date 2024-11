Lidé už zase utrácejí. Amazon se chystá na vrchol prodejní sezóny

Amazon je před začátkem vánoční sezóny optimistický. Výsledky společnosti za třetí čtvrtletí totiž signalizují, že lidé už zase směle utrácejí.

Americký internetový obchod Amazon ve třetím čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 55 procent na 15,3 miliardy dolarů (zhruba 356 miliard korun). Firma to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě. Výsledky podniku překonaly očekávání analytiků, k čemuž přispěl mimo jiné i příznivý vývoj tržeb z maloobchodních aktivit.

Zisk na akcii ve třetím čtvrtletí dosáhl 1,43 dolaru, zatímco analytici jej podle agentury Reuters odhadovali na 1,14 dolaru. Amazon rovněž signalizoval, že očekává solidní výsledky také v klíčové předvánoční sezoně. Před třemi měsíci firma přitom varovala, že spotřebitelé jsou při utrácení opatrní.

Celkové tržby podniku ve třetím čtvrtletí vzrostly o 11 procent na 158,9 miliardy dolarů, zatímco analytici je odhadovali na 157,2 miliardy dolarů. Tržby z maloobchodních aktivit se zvýšily o sedm procent, a to navzdory ostré konkurenci ze strany diskontních internetových prodejců, jako jsou firmy Shein a Temu. Ještě výrazněji rostly tržby z cloudových aktivit a z reklamy, které se zvýšily o 19 procent.

„Nejpozoruhodnější položkou ve výsledcích Amazonu je překvapivé zlepšení marží,“ uvedl analytik Gil Luria ze společnosti D.A. Davidson. „Investoři měli obavy ohledně schopnosti maloobchodních aktivit udržet marže a Amazon dokázal marže zvýšit,“ dodal. Provozní marže u mezinárodních aktivit Amazonu ve třetím čtvrtletí vzrostla na 3,6 procenta z 0,9 procenta ve druhém čtvrtletí. V Severní Americe se marže zvýšila z 5,6 na 5,9 procenta.

