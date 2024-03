Lidé ušetří. Zlevní energie s fixací, chystá to ČEZ i další dodavatelé

Energetická společnost ČEZ od dubna zlevní ceny elektřiny a plynu s fixací. Oproti dosavadnímu ceníku podle ní spotřebitelé ušetří stovky korun měsíčně. Energie letos postupně zlevňují i další dodavatelé, reagují na pokles velkoobchodních cen energií.

Letos třetí úprava cen u ČEZ se tentokrát bude týkat ceníků s roční fixací. Elektřina v nich bude stát 3267 korun bez DPH za megawatthodinu. Průměrná domácnost se spotřebou 3,5 megawatthodiny za rok tak podle společnosti oproti dosavadnímu standardnímu ceníku ušetří 1368 korun ročně s DPH. Změní se i ceny plynu, který bude za 1367 korun za megawatthodinu, což je o přes 280 korun za megawatthodinu méně.

ČEZ už dříve v letošním roce zlevňoval své fixované produkty o několik stovek korun za MWh. Podle společnosti jde o důsledek postupného poklesu velkoobchodních cen energií na trhu.

Ceníky od začátku letošního roku postupně snižují i další dodavatelé. Například společnost innogy od března zlevnila elektřinu s fixací o 600 korun za megawatthodinu a plyn o 200 korun za megawatthodinu. „Další zlevňování představíme v nejbližších týdnech, jsme připraveni opět operativně reagovat na vývoj nákupních cen nebo na konkurenci,“ řekl mluvčí innogy Pavel Grochál. Podle něj přitom kontinuálně roste zájem zákazníků o delší fixace, letos tak dominují hlavně dvouleté smlouvy. Smlouvu na dobu určitou má u innogy podle Grochála kolem 80 procent klientů.

V řádu stokorun za megawatthodinu zlevňovaly v předchozích týdnech také E.ON nebo epet. Od března pak zlevnila plyn v průměru o 6,1 procenta rovněž Pražská plynárenská. Někteří dodavatelé se zlevňováním vyčkávají, mimo jiné proto, že produkty nakoupili s předstihem za vyšší ceny.

Snižování cen je důsledkem postupného poklesu cen elektřiny a plynu na energetickém trhu. Megawatthodina elektřiny nyní na burze stojí 85,3 eur (zhruba 2158 korun), což je meziročně asi o 40 procent méně. Ještě výrazněji, přibližně o 50 procent, klesla cena plynu na aktuálních 34,50 eur (přes 872 korun) za megawatthodinu.