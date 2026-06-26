Lákavé ceny i výbava. Čínská auta poprvé získala víc než desetinu evropského trhu
Čínské automobilky v Evropě poprvé překročily desetiprocentní podíl na trhu. Podle Bloombergu jim pomáhá sázka na hybridy, agresivní ceny a bohatší výbava, zatímco evropské značky dál zápasí s drahou elektromobilitou i opatrnými zákazníky.
Čínské automobilky dál zrychlují v Evropě. Podle agentury Bloomberg se jejich auta v květnu poprvé podílela na nových nákupech v regionu více než desetinou. Pomáhá jim hlavně kombinace nižší ceny, bohatší výbavy a rychlé reakce na to, že evropští zákazníci zatím nechtějí přecházet výhradně na čistě elektrická auta.
Podle analytiků společnosti Dataforce získaly čínské značky v květnu 11 procent evropského trhu. Výrazně jim pomohly hybridní a plug-in hybridní modely, například SUV MG S9. Čínské automobilky si připsaly téměř čtvrtinu všech nově prodaných hybridů a rostla také poptávka po jejich plně elektrických vozech.
Tesla znovu šlape na plyn v Evropě. V německé továrně u Berlína chce nabrat dalších 1000 lidí a od října vyrábět až 7500 elektromobilů týdně. Vedle aut chystá i rozjezd výroby bateriových článků.
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Více výbavy za stejné peníze
„Čínské automobilky brzy rozpoznaly, že evropští zákazníci ještě nejsou připraveni přejít plně na elektromobily, a podle toho upravily své portfolio, rychleji než většina zavedených západních výrobců,“ uvedl analytik Dataforce Julian Litzinger. Hlavním důvodem jejich růstu je ale podle něj hodnota. Čínské značky dokážou zákazníkům za stejnou cenu nabídnout víc výbavy, výkonu i prostoru než řada zavedených evropských konkurentů.
Litzinger to ukazuje na srovnání dvou sedmimístných SUV. Kupující čínského MG S9 podle něj proti Volkswagenu Tayron ušetří a zároveň získají vyšší výkon, aniž by tím utrpěla kvalita vozu.
Evropa jako důležité odbytiště
Výrobci jako BYD nebo SAIC Motor, jehož původně britská značka MG vede prodeje čínských aut v Evropě, se do regionu tlačí stále agresivněji. Evropa je pro ně důležitým odbytištěm v době, kdy na domácím čínském trhu vzniká přebytek aut a prodeje klesají. Spotřebu v Číně brzdí krize na trhu s bydlením i nejistá situace na pracovním trhu.
Evropská unie se snaží chránit domácí automobilky, jako jsou Volkswagen, Stellantis nebo Renault. Dodatečná cla zavedená v roce 2024 se ale vztahují pouze na plně elektrická auta vyrobená v Číně. Hybridy mají nižší obchodní bariéry, a právě proto jejich dodávky rostou rychleji než u čistě bateriových vozů.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Čínské automobilky navíc těží z domácích subvencí, levnějších pozemků a výhodného financování, což jim snižuje náklady. Výhodou pro ně může být i evropská podpora. V Německu například vláda spustila nový dotační program pro bezemisní vozidla za tři miliardy eur. Vedle elektromobilů se vztahuje i na plug-in hybridy a vozy s prodlužovačem dojezdu.
Největší nárůst prodejů v Německu po spuštění programu podle týdeníku WirtschaftsWoche zaznamenaly právě čínské značky MG a BYD. Jejich prodeje měly vzrůst v průměru o 50 až 75 procent.
Evropští výrobci mezitím narážejí na problémy při přechodu k elektromobilům. Část z nich tlačí na zmírnění unijních emisních cílů, protože zákazníci se k drahým bateriovým autům stavějí opatrně a vadí jim i nerovnoměrná dobíjecí infrastruktura.
Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.
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Zprávy z firem
Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.
Podle analytika Citigroup Haralda Hendrikse má unijní politika očekávatelný dopad: domácí výrobci čelí tvrdé regulaci, zatímco zahraniční konkurenti nenesou stejnou nákladovou zátěž. EU by podle něj měla svůj automobilový průmysl chránit podobně jako evropskou ocel.
Brusel už podle německého listu Handelsblatt připravuje rozšíření dodatečných cel také na čínská hybridní auta.
Tlak na Evropu
Tlak na evropské automobilky přitom roste z více stran. Trápí je vysoké ceny energií a práce, slabý domácí trh, americká cla i slábnoucí prodeje v Číně. BMW minulý týden uvedlo, že letos může mít z výroby aut jen minimální výnosy.
Nejrychleji čínské značky rostou ve Spojeném království, Itálii a Španělsku, začínají ale získávat pozice také ve Francii a Německu. V Británii, která na čínská auta neuvaluje zvláštní cla, rychle přibývá značek BYD, MG, Omoda nebo Jaecoo. SUV Jaecoo 7 od Chery Automobile bylo v květnu čtvrtým nejprodávanějším modelem v zemi a pomohlo dostat podíl čínských automobilek nad 16 procent.
Čínští výrobci zároveň posilují snahu vybudovat si v Evropě vlastní výrobní základnu. Děje se tak v době, kdy evropští konkurenti bojují s nadbytečnými kapacitami i tlakem na ziskovost.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.