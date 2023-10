Kybernetický souboj gigantů. Čína chce v soupeření s USA zvýšit svůj výpočetní výkon o polovinu

Čína chce svůj počítačový výkon od roku 2025 zvýšit o 50 procent, uvedla agentura Reuters. Peking se při soupeření se Spojenými státy v oblasti špičkových technologií hodlá soustředit na superpočítače a umělou inteligenci. Trénink AI vyžaduje velké množství výpočtů, a tak se do popředí zájmu Číny dostává snaha o rozšíření nabídky výpočetního výkonu.

Reklama

Plán zveřejnila šestice ministerstev, mezi nimiž figuruje například resort průmyslu či ministerstvo informačních technologií. Počítá s tím, že celkový výpočetní výkon Číny do roku 2025 dosáhne 300 EFLOPS. FLOPS je zkratka, kterou se - zjednodušeně řečeno - označuje počet operací, které počítač provede za jednu vteřinu. Výkony se nejčastěji vyjadřují v řádech, EFLOPS, respektive exaflop, znamená trilion operací za vteřinu.

Čínské ministerstvo informačních technologií v srpnu uvedlo, že výpočetní výkon Číny letos dosáhl 197 EFLOPS, zatímco loni činil 180 EFLOPS. Čínu přitom z tohoto hlediska umístilo na druhé místo za Spojené státy. Rozsah výpočetního výkonu USA přitom neuvedlo.

Michal Pěchouček pracuje na umělé inteligenci 30 let. Česko by mělo být montovnou AI. Jinak bude kolonií, varuje Leaders Umělá inteligence přinese zásadní změny ve fungování společnosti i států. Česko by podle Michala Pěchoučka, člověka, který na akademické úrovni i v byznysu vyvíjí AI již tři dekády, přitom v tomto vývoji mohlo hrát významnou roli. „Zejména na úrovni cybersecurity patříme ke globální špičce a budeme i dál,“ uvedl Pechouček v rozhovoru pro newstream.cz. Tomu, aby Česko hrálo ještě významnější roli, brání zejména nedostatečné byznysové prostředí a také vzdělávací systém. Stanislav Šulc Přečíst článek

Čína dále hodlá vybudovat více datových center po celé zemi, aby podnikům usnadnila přístup k výpočetnímu výkonu. Dalším cílem je zvýšit rychlost a efektivitu výpočetní sítě.

Společnost Google minulý měsíc na svém blogu uvedla, že špičkové generativní modely AI budou „vyžadovat desítky EFLOP superpočítačů, aby se zachovala doba tréninku v délce několika týdnů nebo kratší“.