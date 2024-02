Kiwi.com urovnalo spor s největší leteckou společností na světě

Český vyhledávač letenek Kiwi.com urovnal spor s americkými aerolinkami American Airlines. Největší letecká společnost na světě nyní stáhla původní žalobu u texaského soudu, prostřednictvím které se snažila na české firmě vymoci ukončení prodeje letenek a finanční náhradu škody.

Podrobnosti o dohodě žádná z firem neupřesnila. Již dříve skončily podobné spory, které s Kiwi.com vedly letecké společnosti Southwest Airlines a Ryanair.

„Tento případ byl vyřešen vzájemnou dohodou. V tuto chvíli k němu nemůžeme poskytnout žádné další komentáře,“ sdělil mediální zástupce Kiwi.com Ondřej Šveda. „O neshody pochopitelně obecně nestojíme a vždy usilujeme o navázání partnerství a dobré vztahy. I proto se všemožně snažíme předcházet případným nebo skutečným nedorozuměním a sporům, a pokud to není možné, snažíme se je vždy co nejdříve vyřešit,“ doplnil pouze. Ani American Airlines se podle e15.cz k obsahu dohody nevyjádřily.

Dohodu o prodeji letenek měly American Airlines s Kiwi.com uzavřenou mezi lety 2018 až 2020. Vyhledávač ale lístky americké firmy prodával podle serveru i poté. „Touto žalobou se společnost American domáhá peněžitého odškodnění a soudního příkazu proti nepoctivé on-line společnosti Kiwi, která se vydává za americkou cestovní agenturu s oprávněním prodávat letenky na lety společnosti American,“ uváděla ve stažené žalobě podle serveru americká společnost.

Na konci letošního ledna oznámily Kiwi.com a irské nízkonákladové aerolinky Ryanair ve společné tiskové zprávě uzavření strategického partnerství. Předcházely tomu soudní spory mezi oběma firmami. Irské aerolinky byly dříve proti tomu, aby vyhledávač Kiwi.com nabízel letenky na lety Ryanair přes svůj web, díky partnerství už je to možné.

Již dříve také skončily soudní spory mezi Kiwi.com a americkými Southwest Airlines. V roce 2021 soud v Dallasu vydal předběžné opatření, které zakazovalo české firmě přeprodej letenek Southwest Airlines. Rozhodnutí pak soud potvrdil a uvedl, že vyhledávač porušoval obchodní podmínky amerického dopravce a způsobil mu tak škodu. Brněnská firma se pak na základě předběžného opatření dohodla se Southwest Airlines, že nebude její letenky prodávat.

