Julius Meinl Living s rezidencí v Praze uspěl. Zakládá fond pro ty, kteří se chtějí podílet na expanzi konceptu

Julius Prague je hotel, který nabízí apartmánové pokoje s vlastní kuchyní a velkými úložnými prostory. Proto je vhodný i pro dlouhodobý pobyt klientů. „K hostům stabilně patří američtí filmaři, kteří se zde ubytují na celou dobu natáčení,“ říká ke klientům ředitel rezidence Martin Švehla.

Pětihvězdičkový koncept láká klienty i nadstandardními službami i adresou v centru města. „Hosté mohou využít komfort a soukromí apartmánu včetně objednávek formou QR kódu, na druhou stranu ale mají vždy k dispozici hotelovou restauraci a nadstandardní, byť zredukované hotelové služby, jako jsou zasedací místnosti, konferenční prostory nebo hotelová prádelna či fitness,“ popisuje nabídku Švehla.

Letitá tradice

Za projektem Julius Prague stojí rodina Julia Meinla s více než 160letými zkušenostmi v podnikání v oblastech financí a nemovitostí ve střední Evropě. Letos v dubnu uplynulo 200 let, co se v rodině pekařského mistra v Kraslicích nedaleko Karlových Varů narodil muž, jenž proslul jako inovátor v pražení kávy. Julius Meinl, toho jména první. Původně obchodník s indigem a komisním zbožím položil základy rodinné ságy obchodníků, podnikatelů a investorů, kteří v Evropě definovali pojem gurmánské potraviny.

Šestá generace

V současné době na rodovou tradici navazuje Julius Meinl VI. čtyřicátník z Lince, který po studiích na prestižních univerzitách získal praxi ve finančnictví a nyní vede segment luxusních hotelových rezidencí prostřednictvím společnosti Julius Meinl Living.

„Skupina vlastní, developuje a provozuje nemovitosti jako luxusní hotelové rezidence, které nabízejí velký prostor a flexibilitu krásně zařízených apartmánů, spolu s mnoha službami, které obvykle poskytují pouze špičkové hotely. Kromě Prahy provozujeme další hotel Escala Hotel & Suites v Budapešti a otevření nové hotelové rezidence The Julius se 158 pokoji bude brzy následovat v Bukurešti,“ říká o aktivitách své společnosti, která chce budovat další hotely v hlavních politicko-ekonomických centrech Evropy.

Další byznysové plány

Vizí společnosti Julius Meinl Living je během následujících let získat a provozovat další rezidence pod značkou The Julius. „Zatímco první nemovitosti byly pořízeny ve středoevropských metropolích, další fázi expanze chce skupina zaměřovat na západoevropská města, jako jsou Řím, Londýn, Brusel, Frankfurt, Dublin, Ženeva nebo Barcelona,“ plánuje Julius VI. I proto letos v září vznikl The Julius Fund, nový fond kvalifikovaných investorů, který přináší příležitost podílet se na expanzi tohoto konceptu.

Za dva roky provozu do pražské hotelové rezidence Julius přijížděli hosté nejčastěji ze Spojených států, Německa a Velké Británie. Přibližně polovina hostů si rezervuje pobyty na jednu až tři noci, zatímco každý desátý host zůstává déle než měsíc.

Hotel Julius Prague má na Booking.com hodnocení 9,4 a obsazenost se dlouhodobě drží nad 75 procenty. „V současné době jsme prakticky úplně zadaní,“ uzavírá Švehla.