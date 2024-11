Hotelová skupina Falkensteiner je partnerem Movemberu

S prvním listopadovým dnem se naplno spustila osvětová kampaň Movember, která upozorňuje na často podceňované mužské zdraví, a to zejména v souvislosti s prevencí rakoviny prostaty a varlat. K této celosvětové měsíční výzvě se přidává různými způsoby i hotelová skupina Falkensteiner Hotels & Residences.

Movember je největší osvětová kampaň zaměřená na prevenci rakoviny prostaty, varlat a podceňovaného psychického zdraví. Původně malá akce několika australských surfařů získala během let obrovský mezinárodní přesah a pravidelně se k ní po celém světě připojují muži i ženy, kterým není lhostejné mužské zdraví. Držitelem licence na pořádání Movemberu v České republice je Nadační fond Muži proti rakovině.

K osvětové kampani, které dala název složenina dvou anglických slov Moustache (knír) a November (listopad) se v Čechách každoročně připojují desítky tisíc mužů i žen od sportovců, umělců, profesních i zájmových organizací přes rodinné podniky, kanceláře až po velké obchodní společnosti. Muži, kterým není lhostejné stále ještě podceňované mužské zdraví, si během třiceti listopadových dní nechávají narůst knír, aby tak vyjádřili podporu nemocnými a zároveň zvýšili povědomí o důležitosti prevence ve svém okolí. S osvětovou kampaní je spojen i výběr finančních prostředků, které jsou přes vyhlášená grantová řízení určeny na nákup lékařského vybavení a přístrojů pro onkourologická pracoviště po celé ČR.

Aktivním účastníkem kampaně se může stát každý, kdo se zaregistruje jako jednotlivec, nebo si v rámci své registrace vytvoří tým. Do něj je pak možné pozvat své přátele, kolegy nebo kohokoliv z okolí. Výběr finančních prostředků je otázkou kreativity zapojených účastníků.

K celosvětové měsíční výzvě Movember se přidává různými způsoby i hotelová skupina Falkensteiner Hotels & Residences. Mnozí zaměstnanci si nechávají narůst knír čím viditelně podporují kampaň v reálu i na sociálních sítích. V restauraci hotelu Falkensteiner Spa Resort v Mariánských Lázních je na měsíc listopad připraven speciální tematický dezert a koktejl s tématem Movember.

Hotel Falkensteiner Spa Resort v Mariánských Lázních. Falkensteiner Hotels & Residences, užito se svolením

Partnerem Movemberu je také Falkensteiner Hotel Prague, který již potřetí poskytne hotelový The Monkey Bar Prague pro závěrečné slavnostní vyhodnocení.

The Monkey Bar Prague. Falkensteiner Hotels & Residences, užito se svolením

Právě u příležitosti výzvy Movember, představuje intenzivněji Falkensteiner Spa Resort Mariánské Lázně (Česká republika) svůj unikátní Program následné onkologické péče, který nabízí nemocným možnost komplexního zotavení po rakovině.

Holistický program Následné onkologické péče podporuje lidi, kteří překonali rakovinu, na jejich cestě zpět k dobrému pocitu ze života a těla. „Nemoc klade na pacienty neuvěřitelné fyzické i psychické nároky. Chemoterapie a radioterapie představují další zátěž pro imunitní systém. Abychom dosáhli co nejlepšího zotavení, je náš program založen na třech pilířích: Posiluje imunitní systém, podporuje fyzickou rekonvalescenci a zvyšuje vnitřní pohodu,“ vysvětluje Reinhard Wall, generální ředitel Falkensteiner Spa Resort Marienbad.

Imunitní systém je mimo jiné posilován speciálními léčebnými koupelemi, intramuskulárními vitaminovými kúrami a posilováním dýchacích cest. Aplikace jako lymfodrenáž, lokální kryoterapie nebo laserová terapie – vedle fyzioterapeutických masáží a individuální fyzioterapie – posilují pohybový aparát. A důležité je i cvičení všímavosti detailů, procházky v lese – lesní terapie Shinrin-Yoku (šinrin – joku), terapie Chi-Quong nebo Ai-Chi (čchi-kung nebo ai-či), speciální vodní terapie, obnovují vnitřní pohodu.

Lesní terapie Shinrin-Yoku (šinrin – joku). Falkensteiner Hotels & Residences, užito se svolením

„Před zahájením programu proběhne komplexní lékařská diagnostika, na jejímž základě je pro účastníky vytvořen individuální terapeutický plán,“ říká Wall.

Program Facing Forward! se skládá z 22 pečlivě vybraných procedur a trvá sedm dní (šest nocí). Doprovází ji lékařský tým Falkensteiner, který se skládá z vysoce kvalifikovaných hydroterapeutů, zdravotních sester a fyzioterapeutů a který vede vedoucí lékař Dr. Vokatý.

Kromě vlastního programu mají hosté k dispozici veškeré vybavení nedávno zrekonstruovaného pětihvězdičkového hotelu v Mariánských Lázních. Hotelový wellness Acquapura Spa nabízí uklidňující relaxaci. Hotelový šéfkuchař Miroslav Matejkin a jeho tým navíc hosty hýčkají vyváženým kulinářským konceptem na nejvyšší úrovni ve stylu Balance Vital. Ideálním zakončením pobytu v Mariánských Lázních je posezení v Library baru u lahodného koktejlu Movember martini.

