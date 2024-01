Francouzská firma Atos chce po Křetínském miliardy navíc za svou divizi

Francouzská softwarová společnost Atos požaduje po českém miliardáři Danielu Křetínském za převzetí své divize Tech Foundations o půl miliardy eur, v přepočtu přes 12 miliard korun, v hotovosti více, než se původně předpokládalo. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

Společnost Atos začátkem loňského srpna oznámila, že zahájila s Křetínského společností EP Equity Investment (EPEI) exkluzivní rozhovory o prodeji své divize Tech Foundations. Dodala, že by v rámci transakce měla získat 100 milionů eur v hotovosti a převést na firmu EPEI dluh ve výši 1,9 miliardy eur.

Transakce se stala terčem kritiky ze strany některých francouzských zákonodárců i ze strany některých akcionářů Atosu. Vedení francouzského podniku se nyní snaží její podmínky změnit. Podle jednoho ze zdrojů je sice Křetínského firma připravena podmínky transakce zlepšit, ale požadavek Atosu považuje za přehnaný, napsala agentura Bloomberg. Mluvčí společností Atos a EPEI se podle ní odmítli k rozhovorům vyjádřit.

Křetínský patří k nejvlivnějším postavám českého byznysu. Ovládá řadu průmyslových, obchodních, finančních nebo mediálních firem v České republice i v zahraničí. Časopis Forbes ho v nejnovějším žebříčku loni v říjnu zařadil na druhé místo mezi nejbohatšími Čechy, jeho majetek odhadl na 210,9 miliardy korun.

