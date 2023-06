Farmaceutický byznys čeká další velká akvizice. Novartis kupuje amerického rivala

Švýcarská farmaceutická společnost Novartis převezme až za 3,5 miliardy dolarů (77 miliard korun) americkou biotechnologickou firmu Chinook Therapeutics. Uvedla to ve svém dnešním sdělení.

Švýcarská spolčnost tak chce posílit léčbu ledvin, Chinook totiž vyvíjí dvě účinné látky pro poslední fázi nové léčby v této oblasti.

Akvizice zahrnuje hotovostní platbu více než 40 dolarů za akcii firmy Chinook (v celkové výši 3,2 miliardy dolarů) a možný budoucí peněžní bonus až čtyři dolary na akcii po splnění určitých výsledků vývoje. Novartis očekává, že transakci dokončí ve druhé polovině letošního roku.

Americká společnost odhaduje, že ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku uvidí stěžejní výsledky klinické studie ve třetí a poslední fázi vývoje perorálního léku atrasentanu k léčbě onemocnění ledvin známého jako IgAN. Chinook vyvíjí také zigakibart, další experimentální léčbu IgAN - třetí fázi plánuje zahájit letos ve třetím čtvrtletí.

